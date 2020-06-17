川普大裁駐德美軍 自家人忙勸阻

美國總統川普十五日宣布，他將削減半數駐德美軍，因為德國當局對北大西洋公約組織貢獻不足，「拖欠」數十億美元款項，並且在貿易上不公平對待美國。

川普告訴記者，目前約有五萬兩千名美軍駐守德國，他將把人數減至兩萬五千人。他說：「這些駐軍對美國來說是筆龐大花費。所以我們將把人數減至兩萬五千人。」

川普宣稱的數字恐使人產生誤解，根據五角大廈，目前只有三萬四千至三萬五千名美軍常駐德國，除非正逢輪調，人數才會暫時超過五萬人。

自二戰結束以來，美軍一直駐紮在德國，構成北約在冷戰期間針對蘇聯的常規防禦主體。

川普指責德國對北約貢獻不足，「德國拖欠款項，已經拖了好多年，他們欠北約數十億美元，必須支付這筆費用。我們保護德國，他們卻拖欠繳款。這沒道理。」

川普一再指控北約許多歐盟國家占美國便宜，批評德國等盟邦並未依照承諾，將國防支出提高到占國內生產毛額百分之二以上，且過度依賴美國。德國先前表示將逐步提高軍費，在二○三一年達到門檻。

川普說，德國身為歐盟經濟大國，但在貿易方面卻對美國十分不友善，「我們為此與他們談判，但目前，我對他們想要達成的協議並不滿意。過去這些年來，他們在貿易方面導致美國損失數千億美元。美國貿易和北約組織都受到了傷害。」

川普也抱怨，德國從駐德美軍身上獲得利益：「這些都是薪水很高的官兵。他們住在德國，在德國消費了不少錢。德國的美軍基地附近都非常繁榮，德國獲取了利益。」

對於川普的宣布，德國外長馬斯說，「我們認為駐德美軍不只對德國的安全很重要，也攸關美國和歐盟的安全」。

北約秘書長史托騰柏格說，駐德美軍何時和如何撤離，美國並未做出最後決定，相信美國不會倉促進行。

美媒上周揭露川普有意裁減駐德美軍，震驚德國。這項決定事先並未知會德國和其他北約國家，美國國會也不知情，廿二名共和黨眾議員還聯名呼籲川普慎重考慮此議。