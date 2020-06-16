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中印衝突升溫! 中共秀肌肉劍指印度 西藏軍區實彈演習

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
共軍火砲陣地交叉火力射擊，輪番打擊敵陣地。中新網
共軍火砲陣地交叉火力射擊，輪番打擊敵陣地。中新網

中印邊境衝突升溫，共軍實施軍演，大秀肌肉，劍指印度。中共解放軍西藏軍區16日透露，近日，在海拔4700公尺的念青唐古拉山脈南麓，西藏軍區某旅舉行了一場立體拔點實兵實彈演習，遠火、地導、特戰、陸航、電抗、工化等兵種力量，組成聯合戰鬥群，對目標實施立體拔點行動，全方位錘煉高原部隊聯合作戰能力。

據中新社報導，演習剛開始，偵察力量便通過技術手段，進行情報研判和分析，迅速掌握敵動態。與此同時，穿插迂迴力量強化一線爭控，加強警戒觀察，並對障礙實施爆破，為後續戰鬥力量向縱深挺進打開通路。

炮火出膛，利劍出鞘。發射參數不斷傳到陣地，攻擊力量立即裝填彈藥，完成發射前的準備，與此同時，埋伏在幾百公尺外的狙擊手也瞄準了對敵模擬觀察哨。接到作戰指令後，空地火力協同射出響箭，對敵前沿指揮觀察所和暴露步兵精準點穴。

在遠程火砲對敵進行壓制時，左翼和右翼攻擊力量持續向敵縱深推進，無人機也迅速起飛，進行空中偵察。左右兩翼攻擊力量利用地形和戰術，躲過敵人視線，同時無人機組出動，精準投遞TNT，成功剪除敵障礙。打開缺口後，裝載機迅速出動，開闢出4條坦克通路和1條步兵通路。

在各種炮火的掩護下，兩翼攻擊力量對敵縱深目標發起攻擊，不斷突破敵火力封鎖，撕開一道道口子。同時，數十輛裝甲運送車和坦克加入戰鬥，繼續向前推進，敵前沿陣地失守。

為阻止敵增援力量，防空火力模擬對敵武裝直升機進行襲擾，對敵增援進行垂直打擊，並組織特種戰鬥隊搭乘武裝直升機在目標點實施機降，進行破襲。

同時，各聯合戰鬥群做好了發起衝擊前的最後準備，各攻擊力量在坦克火力的掩護下，快速向敵發起進攻，方圓幾十公里內，遠程火砲和各種車載武器，構成了遠近一體的聯合火力打擊體系，對防御之敵展開最後清剿。此次演習，共設置各類靶標1000餘個，全面檢驗了各類型火力的打擊效能和部隊在高海拔地區的突擊能力。

西藏軍區某旅旅長張家林指出，在演習中，各兵種力量克服惡劣環境帶來的影響，並肩作戰，空、地密切協同，模塊編組、體系融合，採取全域聯合打擊、立體突入奪控的戰法，運用彈砲結合精準狙殺、無人平台察打一體的打法，讓聯合戰術訓練走深走實，為完成多樣化的使命任務打下了堅實基礎。

演習 西藏 軍區

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