陸媒：印度1准將跑太慢被解放軍毆打 72印軍被毆重傷

中印邊防部隊15日再發生嚴重肢體衝突，環球時報上周曾報導5月雙方對峙與互毆的細節，稱有72名印軍士兵因越界被解放軍圍毆重傷，還有一名印度准將因跑太慢被毆打兩次。

「環球時報」網站上周報導稱，在中印兩國邊防部隊相互對抗之後，印度國防部長的辛格6月初說，印度將來不再「尊嚴受到傷害」。言外之意是，這次邊防部隊相互交戰，印度士兵完敗，印度很鬱悶。

報導稱，事件的起因是，解放軍首次發現印度軍隊已經越過中國邊界。一開始解放軍抱著和平解決問題的態度和印度官兵面對面交流，解放軍首先派出了一位熟悉印度語言和習俗的聯絡官，以駕駛巡邏車主動與印度軍人溝通。聯絡官熟悉英語和印度的各種方言，並且與印度邊防軍進行粗略的溝通。但是，印度士兵襲擊解放軍聯絡官，砸了解放軍巡邏車。印度軍官使用盾牌保護解放軍的聯絡官，但無濟於事，印度士兵仍在毆打解放軍的聯絡官，並造成嚴重傷害。

報導說，解放軍並沒有因為自己的翻譯官被印度軍人粗暴的對待而做出相應的回應。但，幾天後，印度士兵仍然越過邊界進入中國邊界。難以忍受的解放軍邊防部隊遂「毆打」了這支跨境印度軍隊。其中，72名印度士兵受重傷，相關裝備被解放軍沒收。

根據印度媒體和其他媒體提供的資訊，一名印度准將／副准將高級官員因跑得太慢而被解放軍毆打兩次。但是，無論如何，印度軍隊這次與解放軍的肢體對抗再次遭受了慘敗。事件蔓延後，巴基斯坦的媒體和論壇開始嘲笑，使印度對軍方的作戰能力感到非常不滿，這導致了辛格的講話。

報導稱，回顧解放軍和印度士兵之間的每一次肉體衝突，不難發現，印度軍隊每次都有數量上的優勢，但是每次遭到比自己更少的解放軍的擊敗。原因是印度軍方所謂的「邊境精銳部隊」和「山地突擊部隊」沒有外界想像的能力。

在印度媒體的吹捧渲染下，印度人民和政府普遍認為，他們的邊防軍和山地作戰軍隊保證了戰鬥力，尤其是山地軍人，山地部隊使用了價格昂貴且先進的裝備，一些種子部隊在歐美軍事教練的指導下，還被印度媒體吹捧為「亞洲最強大的部隊」。