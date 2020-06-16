最新民調出爐：中美抗疫各應得分多少?

「2020年民主認知指數報告」（The Democracy Perception Index，DPI) 建立在自今年4月至6月間對53個國家的12萬4000人問券調查的基礎上。這項由德國民調機構Dalia Research所作的調查每年發表一次，今年的特殊性在於圍繞新冠病毒在全球的傳播而展開，反映了民眾對各國抗議政策以及民主進程的感受。

給各國政府抗疫政策打分

調查數據顯示，70%的受訪者對各自政府抗擊疫情的政策和措施表示滿意，而對政府抗疫滿意度最低的國家是巴西（34%）和智利（39%）兩國，滿意度最高的是中國（95%），越南（95%），希臘（89%），馬來西亞（89%）以及愛爾蘭（87%）。

德國受訪者對政府的滿意度71%，居中游水平；台灣87%，英國為58%，香港55%，俄羅斯54%，美國53%，法國46%。

報道作者寫道，調查顯示，民主制國家對政府的滿意程度同非民主制國家對政府的滿意程度基本持平。

對53個國家和地區的調查還顯示，一半以上的受訪者認為政府采取的限制活動的措施「是正確的」，28%的比例認為「不夠」，17%的比例認為「過分」。拉美國家的巴西和智利一半以上的受訪者（60%以上）認為政府「防控不利，做的不夠」；而沙特、摩洛哥以及埃及人最認為政府防範過度。

中美抗疫比較

本次調查將中國同美國怎樣應對新冠疫情單獨作為一項進行提問。在評價兩國政府對應新冠危機「誰表現更好」一欄下，差不多所有國家的反饋都是「中國好得多」。只有日本（超中國17%）和美國本身（超中國13%）認為美國的防疫措施比中國好；韓國和台灣受訪者認為，中美兩國政府應對疫情做的「差不多好」，尼日利亞、越南認為「中國略好一點」。

德國15%的人認為美國做得更好，43%的人認為中國做得更好。

中國受訪者認為中國抗疫做得好的達95%，認為美國做得好的只有11%。 而美國受訪者53%認為美國做得好，認為中國抗疫工作好的有40%。

怎樣看待美國的全球影響力？

認為美國正在發揮積極影響的比例為44%，認為美國產生消極影響的比例為38%。調查作者尤其寫道，歐洲國家對美國的全球影響力持強烈批評態度，尤其德國、奧地利、丹麥、愛爾蘭以及比利時對美國的全球影響力持負面看法。

在美國國內，受訪者認為美國對全球施加了積極影響力的比例也從去年的33%降到今年的22%，降低了11個百分點。

在中國，人們自2019年開始對美國影響力的感受日漸消極，這一趨勢一年內從38%上升到64%。在所有調查國家中，中國對美國持總體負面看法的比例也最高。

調查數據顯示，認為美國促進民主化進程的前10國家是：尼日利亞、越南、印度、菲律賓、以色列、肯尼亞、委內瑞拉、巴西、羅馬尼亞、波蘭。認為美國妨礙民主化進程的前10國家是：中國、德國、奧地利、丹麥、愛爾蘭、比利時、加拿大、瑞典、希臘/法國

報道作者認為，世界各國在美國在全球民主化過程中扮演積極還是消極角色這一問題，意見頗為分歧。

「民主認知指數」是一份對民主發展進程的調查報告。報告一開始就告訴人們，全球78%的受訪者說，民主對他們的國家十分重要，而這一比例一年來基本保持了穩定。40%生活在民主體制國家的人認為，他們的國家不夠民主；43%的人認為，他們的政府只為少數人服務，這裡既包括民主國家也包括非民主制國家。總體而言，全球35%的人希望獲得更多的民主。

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