爭取國際支持 港示威者改變策略

面對疫情期間的限聚令，以及近期通過的港版國安法，香港示威者開始調整策略，以罷工和爭取國際支持取代街頭抗爭！香港眾志的創黨主席羅冠聰表示，雖然美國取消香港的特殊貿易地位，將嚴重衝擊香港經濟，但卻能夠有效警告北京政府。香港工會聯盟也正舉辦公投，若同意票超過6成將發動大罷工。

爭取國際支援

根據《德國之聲》和《半島電視台》報導，從2019年6月起，香港警察在反送中運動中施放了16,000發催淚瓦斯、發射超過7,000枚橡膠子彈以及逮捕將近9,000人，其中近40%是學生。面對警方的執法過當，示威者提出的五大訴求中，便包含成立獨立調查委員會，以追究警隊濫權情況，雖然港府曾進行調查，但被國際專家認為不夠獨立。

警方的濫用武力，加上疫情期間港府發布不得超過8人的限聚令（16日放寬至50人），以及人大近期通過的港版國安法，讓許多示威者意識到，不能再走回街頭抗爭，必須改變策略，包含盡力爭取國際支援以及採取罷工的手段。

自從北京強推港版國安法之後，美國、英國、加拿大和澳洲紛紛表達譴責，美國更打算取消香港的特殊貿易地位，英國也準備放寬300萬名香港人的簽證權利。「香港是政治和經濟上的戰略要地。」香港眾志的創黨主席羅冠聰表示，雖然美國此舉將嚴重衝擊香港的經濟，但能夠讓中國嚐到侵害香港自治的後果。

預計發動大罷工

另一方面，香港橫跨20個產業的24個工會組成的工會聯盟，近來正舉辦公投，以決定是否進行大規模罷工。香港公關及傳訊業總工會的主席Vic Tse表示，若是公投有超過6萬人投票，且至少6成是同意票，那麼他們將會發動3階段的罷工，其中第一階段預計為期3天，目的是對北京當局提出警告。

「香港人的抗議沒有終局可言。」香港中文大學歷史系副教授何曉清表示，在某些時刻成為英雄很簡單，但要日復一日堅持很不容易，無論如何不能喪失希望，我們可能會輸了幾場戰役，但終會贏得這場戰爭。

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