快訊

陳其邁已遞辭呈 周四參加最後一次行政院會

蕭美琴確認駐美組鐵三角 「直達天聽」本領獲美方認可

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取國際支持 港示威者改變策略

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
許多示威者意識到，不能再走回街頭抗爭，必須改變策略，包含盡力爭取國際支援以及採取罷工的手段。(Photo by Piqsels)
許多示威者意識到，不能再走回街頭抗爭，必須改變策略，包含盡力爭取國際支援以及採取罷工的手段。(Photo by Piqsels)

面對疫情期間的限聚令，以及近期通過的港版國安法香港示威者開始調整策略，以罷工和爭取國際支持取代街頭抗爭！香港眾志的創黨主席羅冠聰表示，雖然美國取消香港的特殊貿易地位，將嚴重衝擊香港經濟，但卻能夠有效警告北京政府。香港工會聯盟也正舉辦公投，若同意票超過6成將發動大罷工。

爭取國際支援

根據《德國之聲》和《半島電視台》報導，從2019年6月起，香港警察在反送中運動中施放了16,000發催淚瓦斯、發射超過7,000枚橡膠子彈以及逮捕將近9,000人，其中近40%是學生。面對警方的執法過當，示威者提出的五大訴求中，便包含成立獨立調查委員會，以追究警隊濫權情況，雖然港府曾進行調查，但被國際專家認為不夠獨立。

警方的濫用武力，加上疫情期間港府發布不得超過8人的限聚令（16日放寬至50人），以及人大近期通過的港版國安法，讓許多示威者意識到，不能再走回街頭抗爭，必須改變策略，包含盡力爭取國際支援以及採取罷工的手段。

自從北京強推港版國安法之後，美國、英國、加拿大和澳洲紛紛表達譴責，美國更打算取消香港的特殊貿易地位，英國也準備放寬300萬名香港人的簽證權利。「香港是政治和經濟上的戰略要地。」香港眾志的創黨主席羅冠聰表示，雖然美國此舉將嚴重衝擊香港的經濟，但能夠讓中國嚐到侵害香港自治的後果。

預計發動大罷工

另一方面，香港橫跨20個產業的24個工會組成的工會聯盟，近來正舉辦公投，以決定是否進行大規模罷工。香港公關及傳訊業總工會的主席Vic Tse表示，若是公投有超過6萬人投票，且至少6成是同意票，那麼他們將會發動3階段的罷工，其中第一階段預計為期3天，目的是對北京當局提出警告。

「香港人的抗議沒有終局可言。」香港中文大學歷史系副教授何曉清表示，在某些時刻成為英雄很簡單，但要日復一日堅持很不容易，無論如何不能喪失希望，我們可能會輸了幾場戰役，但終會贏得這場戰爭。

【更多精采內容，詳見

香港 港版國安法 罷工

延伸閱讀

蓬楊會在人大常委會前夕召開 香港議題受矚目

香港幼稚園小學復課 特首呼籲譴責罷課公投

港澳辦：港府執行國安法 北京保留管轄權

太古廣場一年後：香港悼念梁凌杰與未果的「死因研訊」

相關新聞

疫情與香港的緊張緩衝？龐佩奧會楊潔篪的「夏威夷密談」準備

「浮上檯面的美中密會計畫，真的能破冰緩解？」上周末傳出美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo），有意與中國外交高層楊潔篪，相約在夏威夷舉行密會，做為美中雙方關係惡化後的破冰緩解。消息在15日由《路透社》與《南華早報》雙雙證實，美中密談將提前於17日在夏威夷舉行，並鎖定了兩個談判議題——疫情應對與香港國安法——同時包括北韓、美中貿易等其他項目。微妙的是，中國人大常委會18日才要於北京召開，其中「特意省略」了港版國安法議程，就被認為與美中會談有關。龐佩奧與楊潔篪的會談有何目的？雙方的密談是否能夠緩解美中的緊張局面？

多國政界聯手抗中！「對華政策跨國議會聯盟」捍衛人權

為聯手制衡中共在國際社會日益專橫、威脅民主自由，來自8個民主國家以及歐盟的近20位國會議員及政界人士，於6月4日成立「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC），成立之後短短一週，已有13個國家的百餘位人士參與，並且持續增加。

影／族人被毒販襲擊 法國車臣人在街頭發起復仇之戰

法國東部城市第戎（Dijon）12日起已連續三晚傳出車臣人發動「復仇之戰」，社群媒體流傳著市內冒出濃煙、有人公然揮舞長短...

爭取國際支持 港示威者改變策略

面對疫情期間的限聚令，以及近期通過的港版國安法，香港示威者開始調整策略，以罷工和爭取國際支持取代街頭抗爭！香港眾志的創黨主席羅冠聰表示，雖然美國取消香港的特殊貿易地位，將嚴重衝擊香港經濟，但卻能夠有效警告北京政府。香港工會聯盟也正舉辦公投，若同意票超過6成將發動大罷工。

中印邊界軍隊爆發嚴重肢體衝突 互有死傷

中印兩國軍人在加勒萬河谷爆發嚴重肢體衝突，印方稱，印軍有3人死亡。解放軍也有人傷亡。中共外交部發言人趙立堅今天（16日）...

日本叫停部署陸基神盾 日媒：安保環境將進一步惡化

對於日本昨天叫停部署為對抗快速發展北韓飛彈計畫威脅的陸基神盾系統，共同社16日分析，在北韓與美國無核化談判陷入僵局，並開...

中印58年來首起致命衝突 解放軍棍棒石塊齊發殺死3印軍

印度新德里電視台報導，中國大陸解放軍與印度軍隊15日晚間在印度拉達克地區加勒萬河谷發生「暴力對峙」，導致印度一名軍官和兩...

兩大政黨罕見聯手 愛爾蘭將組大政府

為阻止民粹政黨執政，愛國兩大傳統政黨罕見聯手！愛爾蘭15日公布政黨協商結果，過去的執政黨統一黨將與目前最大黨共和黨及綠黨聯手，組成大聯合政府。兩大黨皆不願與席次第2多、但有武裝勢力背景的民粹政黨新芬黨合作，這也讓黨魁麥當勞不滿，直言兩大黨不願改革。

法國珍珠號核潛艦維修失火 延燒14小時毀損嚴重

法國海軍紅寶石級核子動力潛艦「珍珠號」（Perle），近日在養護時意外起火，大火猛燒14小時才撲滅，雖然並未造成人員傷亡，但受損情況不明，若情況嚴重，未來恐損及法軍核武投射能力。

邊界爆衝突！解放軍殺3印度軍人 陸外交部回應了

法新社報導，印度軍方16日說，印度與中國大陸軍隊15日晚間在兩國邊界發生暴力衝突，導致三名印度軍人死亡，其中一人是軍官，...

習近平將主持中非抗疫視訊峰會 譚德塞受邀

中國外交部發言人華春瑩今天宣布，中國國家主席習近平17日將在北京主持中非團結抗疫特別峰會並發表主旨談話。峰會將以視訊形式...

北韓人民軍總參謀部：將把解除武裝地區「要塞化」

韓國國際廣播電台報導，北韓人民軍總參謀部16日通過朝鮮中央通訊社和《勞動新聞》聲稱，將把按照南北協議解除武裝的地區「要塞...

熱門新聞

兩韓聯絡辦公室被炸 文在寅緊急召開國安會議

世界末日又來臨？ 馬雅預言「修正版」指出…就是下周

美修改禁令 准許美企與華為合作制定5G標準

邊界爆衝突！解放軍殺3印度軍人 陸外交部回應了

網戀初次見面即接吻 英單車教練染疱疹求償5百萬

聯準會釋利多 美股指數由黑翻紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。