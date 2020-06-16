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中印邊界軍隊爆發嚴重肢體衝突 互有死傷
中印兩國軍人在加勒萬河谷爆發嚴重肢體衝突，印方稱，印軍有3人死亡。解放軍也有人傷亡。中共外交部發言人趙立堅今天（16日）在記者會上表示，印度軍方在星期一（15日）兩次越過中印邊界作出挑釁，攻擊中方人員，導致雙方邊防人員發生嚴重肢體衝突。
趙立堅表示，中方敦促印方約束邊境士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。
印度死亡三名軍稱，據稱是一名上校、兩名士兵，是被解放軍部隊用石頭砸死；另有消息傳出解放軍方面有5死11傷，但尚未獲中國官方證實。
環球時報總編輯胡錫進表示，解放軍有人員傷亡，但印度千萬不要把中國的克制誤判為軟弱，千萬不要在中國面前傲慢自大。中國確實不想與印度衝突，但絕不怕衝突。希望印度不要忘記歷史教訓，保持自知之明。若它在中印邊境地區挑起更大衝突，對它自己和對地區都不可能有任何好處。希望它不要從中國這裡討進一步的教訓。
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