兩大政黨罕見聯手 愛爾蘭將組大政府

為阻止民粹政黨執政，愛國兩大傳統政黨罕見聯手！愛爾蘭15日公布政黨協商結果，過去的執政黨統一黨將與目前最大黨共和黨及綠黨聯手，組成大聯合政府。兩大黨皆不願與席次第2多、但有武裝勢力背景的民粹政黨新芬黨合作，這也讓黨魁麥當勞不滿，直言兩大黨不願改革。

兩大黨破天荒合作

根據《半島電視台》報導，愛爾蘭大選結果在2月出爐，過去少數執政的統一黨席次從2016年的50席下跌至35席，淪為第3大黨，雖然共和黨與新芬黨在選舉皆獲37席，新芬的總得票率還比較高，但是共和黨籍的議長自動當選，所以共和黨以38席晉升第1 大黨。

英國《金融時報》提到，共和黨與統一黨在1922年愛爾蘭革命時立場相左，因此過往從未共組政府，即使統一黨從2016年執政至今，都是以少數政府型態執政，共和黨雖然支持政府成立，但卻無參與內閣運作。此次組閣居然願意放下歧見與統一黨聯手，推測是因為新芬黨的武裝暴力背景，與較民粹的傾向。

更「綠」的執政聯盟

現任首相、統一黨領導人瓦拉德卡表示，他們決議要輪流當首相，不過他拒絕透露是他還是共和黨魁馬丁、或是綠黨領袖瑞安要先當首相。馬丁則說，綠黨加入聯合內閣後，會讓社會住宅、教育、健保與氣候變遷議題獲得更多重視，是非常好的方向。

不過被冷落的新芬黨黨魁麥當勞則不滿表示，兩大黨為了維持現狀不願意輕易改變，他們反對這項決議。不過如果協議成立，新芬黨也將首次成為愛爾蘭最大的反對黨。

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