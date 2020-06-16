法國珍珠號核潛艦維修失火 延燒14小時毀損嚴重

法國海軍紅寶石級核子動力潛艦「珍珠號」（Perle），近日在養護時意外起火，大火猛燒14小時才撲滅，雖然並未造成人員傷亡，但受損情況不明，若情況嚴重，未來恐損及法軍核武投射能力。

「珍珠號」1993年開始服役，今年1月起在國東南部土倫港進行為期18個月的大維修，是法國海軍現役6艘攻擊潛艦之一，也是世界上最小的核潛艦，水下排水量只有2700噸左右。

這起大火發生在12日晚間，「珍珠號」在土倫港內由法國「海軍集團」（Naval Group）負責進行乾塢大修作業時前艙起火，滾滾濃煙瀰漫整個土倫港，當時艦上約40人利用魚雷發射管順利逃生，並未造成傷亡；且施工前已先將核反應爐在內的設備移出，並未造成放射性污染，火勢持續14小時，直到 13日清晨才撲滅。

法國「世界報」報導，法國目前6艘「紅寶石級」潛艦，負責為4艘「凱旋級」彈道飛彈潛艦，提供護航任務，但目前最少有兩艘正進行維修，若珍珠號受損過重，無法如期回歸值勤，將有損法軍核武能力，未來法軍恐怕要思量減少任務，重新檢視核嚇阻戰力。