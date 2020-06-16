北韓人民軍總參謀部：將把解除武裝地區「要塞化」

韓國國際廣播電台報導，北韓人民軍總參謀部16日通過朝鮮中央通訊社和《勞動新聞》聲稱，將把按照南北協議解除武裝的地區「要塞化」。即北韓軍將按照北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正的指示，對南韓採取軍事行動。

據分析，北韓軍所聲稱的解除武裝地區是指開城和金剛山一帶。開城是北韓過去滲透南韓的要道，在2003年開始破土動工修建工業園區以前，開城一直是北韓軍駐守的地區。北韓軍總參謀部按照北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正13日稱「將把對敵行動行使權移交給軍方」作出了上述表示。

對此，南韓國防部闡明了北韓必須遵守《9.19軍事協議》的基本立場。統一部則表示，如果北韓向南韓散發傳單，可被視為違反《板門店宣言》的行為。