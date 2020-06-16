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影／族人被毒販襲擊 法國車臣人在街頭發起復仇之戰
法國東部城市第戎（Dijon）12日起已連續三晚傳出車臣人發動「復仇之戰」，社群媒體流傳著市內冒出濃煙、有人公然揮舞長短槍械和斧頭、對空不停鳴槍及汽車高速行駛後翻車等影像，當局已部署近150名警力到當地維持秩序。
整起事件據稱起自一名16歲車臣青少年10日被當地毒販攻擊，第戎所在的金丘省（Côte d'Or）行政長官施梅爾茲（Bernard Schmeltz）就表示，暴力事件「似乎是法國車臣社群向當地民眾尋仇的一部分」。
每日郵報指當地警方透露，「涉及毒品交易和其他犯罪活動的車臣幫派已動員參戰」，「他們公然帶著自動步槍、球棒和斧頭遊街，同時還用實彈開槍射擊，居民都嚇壞了」，還指車臣人行為暴力，「大群人逕自入屋，試圖找出元凶」，「第戎局勢已緊繃到動員軍警。」
根據報導，12日晚間就有人傳出受到輕重傷。在第戎的格雷西耶區（Gresilles），約50名車臣人13日漏夜趕來，1位披薩店長身受嚴重槍傷，14日更有超過200人湧入，企圖進行暴力行為。15日則可見到約150人聚集，燃燒垃圾桶與汽車，據指其中部分人士蒙面與持有武器。
車臣人曾與俄羅斯打過兩場血腥的獨立戰爭，許多人隨後流亡西歐，約3萬人前往法國。一位自稱是車臣人的男子告訴記者，他們的目標就是復仇，「約一百人從法國各地、比利時與德國趕來，我們從未打算洗劫（ransack）或從民眾手中奪走城市。」
第戎市長雷柏沙曼（Francois Rebsamen）強調，「此事史無前例，不可接受。」檢察官馬蒂亞斯（Eric Mathais）說，目前共有6人受傷，還沒有人被逮捕，已著手調查當地幫派試圖謀害車臣青少年的事件。
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