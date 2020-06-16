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南北韓緊張局勢再升溫！ 北韓擬派軍進駐兩韓解除武裝地區
韓聯社報導，北韓軍方朝鮮人民軍總參謀部16日透過官媒朝中社的「公開報導」宣布，正研擬在已解除武裝的兩韓邊界地區重新部署兵力，並向南韓散發傳單。
朝鮮人民軍總參謀部表示，「我們的軍隊正密切關注南北韓關係日趨惡化的情況，同時做好充分準備，為黨和政府所採取的任何對外措施提供可靠的軍事保障」。
總參謀部稱，軍方還接到有關開放地上戰線和西南海上的多個地區並採取安全措施，配合各界人民對南韓大量散發傳單的意見。
總參謀部說，朝鮮人民軍正在研究「一項行動計畫，以採取措施讓軍隊再次進入根據南北韓協議已解除軍事武裝的地區，將前線變成要塞，並進一步提高對南韓的軍事警戒」。
報導中未詳細說明邊境地區位置，但似乎指的應該是開城工業園區和金剛山周圍地區。
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