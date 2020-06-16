美中衝突選邊站？ 美歐外長會議指共抗中俄侵犯民主
美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）15日與歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）及歐盟成員國外交部長舉行視訊會議，即便波瑞爾在會前公開表示，「歐盟不會與美國結盟共抗中國大陸」，國務院會後轉述仍指出，「美歐共享民主價值，抵禦中國大陸與俄羅斯對民主社會的侵犯意圖」。
龐培歐在美東時間15日上午參加這場視訊會議，國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）會後表示，美歐外長談論了跨大西洋夥伴關係對於重建疫情後經濟的重要性，這項夥伴關係也包括美歐共享民主價值，維繫對民主的承諾，構築堡壘，以抵禦俄羅斯與中國大陸對民主社會的侵犯意圖。
歐塔加斯還說，龐培歐強調，美歐共同維護烏克蘭主權與領土完整，及美堅持要求俄羅斯停止對頓巴斯（Donbas）地區的侵略行動。
波瑞爾14日公布，歐盟27國外交部長與龐培歐將在15日舉行視訊會議，並指將在會中討論有關中國大陸假訊息的議題，波瑞爾在自己的官網發表文章指，歐盟不會在美中衝突中選邊站，強調歐盟的外交風格側重多邊主義與合作。
波瑞爾表示，「我們與中國大陸的關係不可避免地是複雜且多方面的。『系統性競爭對手』一詞引起許多關注，也許更在意其中的『競爭』而非『系統性』，但不代表我們正在進行系統性競爭」。
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