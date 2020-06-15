陸基神盾貴又難用 日中止部署

日本防衛大臣河野太郎十五日表示，由於技術和費用問題，日本決定停止部署兩座陸基神盾系統雷達站。路透指出，新冠病毒疫情讓日本經濟面臨重大壓力，政府耗費巨資紓困救市讓財政面臨壓力，是日本決定停止陸基神盾計畫的原因之一。

路透報導，河野太郎表示，日本停止部署陸基神盾是考量技術與成本問題，「我在上周五決定暫停部署程序。目前，日本將繼續使用配備神盾系統的軍艦來應對威脅」。

陸基神盾系統採用洛克希德馬丁公司製造的雷達站，原本預計部署在日本北部的秋田縣和南部的山口縣，但遭兩地居民強烈反對。

此外，河野還指出另一個停止部署理由為技術問題。這套系統發射攔截飛彈時，無法確實讓助推器部分落在自衛隊演習場內。河野說，要解決這個問題必須修改飛彈硬體，所費不貲且將讓該系統服役時間大幅延後。

日本防衛大臣河野太郎今年一月到夏威夷視察陸基神盾系統測試設施。由於經費和技術問題，日本十五日宣布停止部署這套系統。（美聯社）

這兩座比日本現有艦載神盾系統更強大的雷達站，旨在幫忙對抗快速發展的北韓飛彈計畫威脅，並緩解日本海軍壓力。北韓去年測試一系列彈道軌跡不規則的新型彈道飛彈，日本認為，北韓這些飛彈顯然是想突破神盾系統。

根據日本防衛省文件，這兩套陸基神盾系統未來卅年的使用及維護費用，高達四千三百九十億日元（約台幣一千兩百廿二億元）。路透說，目前新冠病毒大流行嚴重削弱日本經濟，加上政府祭出空前刺激計畫救市，財政上正面臨龐大壓力。

根據原先規劃，日本這些雷達站最初將配備能擊落從太空中來襲彈頭的「標準三型2A批次」攔截飛彈，但在部署前，日本必須自費在美國夏威夷測試這些飛彈，進一步墊高了部署成本。該攔截飛彈由美日聯合投資研發。

消息人士去年告訴路透說，光測試這些攔截飛彈就可能得花掉至少五億美元。