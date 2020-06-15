聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸基神盾貴又難用 日中止部署
日本防衛大臣河野太郎十五日表示，由於技術和費用問題，日本決定停止部署兩座陸基神盾系統雷達站。路透指出，新冠病毒疫情讓日本經濟面臨重大壓力，政府耗費巨資紓困救市讓財政面臨壓力，是日本決定停止陸基神盾計畫的原因之一。
路透報導，河野太郎表示，日本停止部署陸基神盾是考量技術與成本問題，「我在上周五決定暫停部署程序。目前，日本將繼續使用配備神盾系統的軍艦來應對威脅」。
陸基神盾系統採用洛克希德馬丁公司製造的雷達站，原本預計部署在日本北部的秋田縣和南部的山口縣，但遭兩地居民強烈反對。
此外，河野還指出另一個停止部署理由為技術問題。這套系統發射攔截飛彈時，無法確實讓助推器部分落在自衛隊演習場內。河野說，要解決這個問題必須修改飛彈硬體，所費不貲且將讓該系統服役時間大幅延後。
這兩座比日本現有艦載神盾系統更強大的雷達站，旨在幫忙對抗快速發展的北韓飛彈計畫威脅，並緩解日本海軍壓力。北韓去年測試一系列彈道軌跡不規則的新型彈道飛彈，日本認為，北韓這些飛彈顯然是想突破神盾系統。
根據日本防衛省文件，這兩套陸基神盾系統未來卅年的使用及維護費用，高達四千三百九十億日元（約台幣一千兩百廿二億元）。路透說，目前新冠病毒大流行嚴重削弱日本經濟，加上政府祭出空前刺激計畫救市，財政上正面臨龐大壓力。
根據原先規劃，日本這些雷達站最初將配備能擊落從太空中來襲彈頭的「標準三型2A批次」攔截飛彈，但在部署前，日本必須自費在美國夏威夷測試這些飛彈，進一步墊高了部署成本。該攔截飛彈由美日聯合投資研發。
消息人士去年告訴路透說，光測試這些攔截飛彈就可能得花掉至少五億美元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言