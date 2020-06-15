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澳籍男子在華被判死刑 堪培拉艱難交涉

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澳大利亞總理莫裡森（Scott Morrison）。 圖／德國之聲提供
澳大利亞總理莫裡森（Scott Morrison）。 圖／德國之聲提供

（德國之聲中文網）澳大利亞總理莫裡森（Scott Morrison）周一（6月15日）表示，澳政府與中國有關部門就此案在多種渠道保持接觸。他說，對澳大利亞公民在中國被判死刑感到悲傷。澳外交部長佩恩（Marise Payne）周末已對此發表聲明，重申澳大利亞反對對任何罪行使用死刑。

廣州市中級人民法院上周三（6月10日）對澳大利亞籍被告吉萊斯比（Karm Gilespie）走私毒品案作出一審判決，以走私毒品罪判處其死刑，並沒收個人全部財產。根據中國法律，他有10天時間提出上訴。

曾居悉尼的吉萊斯比當過演員，後從事投資指導。據中國媒體報道，他於2013年末因攜帶7.5公斤冰毒在廣州白雲機場被捕。但中國、澳洲當局和吉萊斯比的家人一直沒有對外界公開此案。吉萊斯比的朋友對澳大利亞媒體表示，完全不知道他被捕一事，對他的突然消失感到不解。

澳大利亞外長佩恩表示正為吉萊斯比提供領事協助，但沒有解釋為何多年來對此案秘而不宣。

周一，吉萊斯比的家人通過外交部發表聲明，稱對他的遭遇極為悲傷，並請求他的友人不要再對他的境況發表猜測，這樣作「無助於他的案子」。聲明稱，家人不會做出任何公開置評，希望媒體「在此艱難時刻尊重我們的隱私」。

北京：無關雙邊關係

對吉萊斯比的死刑判決可能給困難重重的澳中外交和經貿關系雪上加霜。中國是澳大利亞最大的貿易伙伴，也是留澳國際學生和游客的一大主要來源。但是近年來，兩國關系陷入低谷，尤其在澳大利亞呼籲對新冠病毒起源進行獨立調查後，中國反應強烈，澳中關系進一步惡化。

北京隨即宣布對澳大利亞農產品征收關稅，並以澳國內「針對亞裔的歧視性事件」增加為由，向中國公民發布旅游和留學警告。澳總理斯莫裡森則駁斥有關種族歧視的指責，稱之為「一派胡言」，並表示，他的政府「絕不會向威脅屈服」，「也不會出賣我們的價值觀，無論脅迫來自何方」。

中國外交部發言人趙立堅周一否認吉萊斯比一案與中澳雙邊關系有關聯，稱中國司法機關「對不同國籍的罪犯均依法作出處理」。他強調，中方將繼續依法保障涉案人員合法權利，並按照有關國際公約和《中澳領事協定》為澳方領事探視提供便利。

據法新社報道，趙立堅還補充說，他不清楚探視活動是否會因目前的防疫措施受到限制。在被問到中方是否會考慮澳方提出的減刑的有關交涉時，趙立堅表示，「中國司法機關嚴格按照中國法律，依照法律程序獨立辦案。澳方應切實尊重中國的司法主權」。

澳大利亞貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）周日也表示，澳大利亞人不應執意把對吉萊斯比的死刑判決看作是中國的報復行動。但澳洲發行量最大的報紙《澳大利亞人》（The Australian）的國際版主編謝裡頓（Greg Sheridan）則把這一判決視為「北京繼續對澳大利亞做出激烈和惡意的懲罰」。

本文章由德國之聲授權提供】

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