北約秘書長：中國越來越接近歐洲大門

北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)接受德國《星期日世界報》采訪時表示，北約今後將不得不更多地關注中國，「中國的崛起從根本上改變了全球勢力的均衡。」他說，「中國越來越接近歐洲大門」，「我們看到南中國海的局勢發展越來越嚴峻，中國不斷在那裡的國際水域阻礙船只航行。我對此深表憂慮」。

不過，斯托爾滕貝格接下來說，重要的是同中國繼續保持對話，在新近出台的「北約2030」中，中國雖然扮演了重要角色，但清楚的是，「南中國海不是北約出兵的地方。沒有理由將北約的士兵派到那裡去」。他對此的解釋是，當地已有美國及其盟國澳大利亞、新西蘭的軍事部署。他說，「我們相信自由貿易、在國際水域的自由航行，相信各國遵守相關法律。這些都適用於南中國海。」

「北約2030」是北約致力於發揮更多政治影響力的戰略部署。一周前，斯托爾滕貝格在德國馬歇爾基金會和大西洋委員會聯合舉行的一次會議上就「北約2030」開啟了反省過程，其背景是，川普總統上台後多次詆毀北約，批評成員國不履行義務完成繳納會費的標准。由於缺乏美國同歐洲之間的協調，法國總統馬克龍去年11月曾直言道北約已「腦死亡」。在那次會議上，斯托爾滕貝格談及鑑於中國在政治、經濟以及軍事領域的日漸強大，北約必須有自己的全面應對。他指出，「並不是需要在全球部署兵力，而是怎樣行使全球性的處理手段」。他呼籲，「與志同道合的伙伴國家如澳大利亞、日本、新西蘭以及韓國展開更緊密的合作」。這同去年12月北約峰會閉幕聲明闡述的立場如出一轍。該閉幕聲明寫道，「我們將中國不斷擴大的影響和它的國際政策既看作機會，也當成北約必須共同應對的挑戰」。這是北約首次在重要文件中提到中國。

斯托爾滕貝格對德國媒體說，中國的崛起在經濟方面提供了很多新的機遇，但也帶來新的挑戰，它們首先表現在軍事領域。中國是繼美國之後軍費開支第二多的國家，據五角大樓的統計數字，中國現已擁有超過2000枚短程、中程以及遠程導彈。他說，「中國對核武器以及遠程導彈領域進行了大幅投資，歐洲在它們的射程之內。因此，北約伙伴必須齊心協力應對這些挑戰。」

面對沖突，北約不可袖手旁觀

《世界報》周日當天發表評論指出，與俄羅斯不同，中國卷入的每一個沖突都將涉及世界貿易的核心區域，比如南中國海的海上商道，或者位於香港、台灣的生產基地及金融服務業。另一個與俄羅斯的區別在於，莫斯科只欺負弱者，中國則不同，同印度的邊境沖突表明，北京不憚於同一個有核大國展開後果未知的軍事冒險。

因此，評論總結道，「西方對這一新的局勢有著重大關切，不可袖手旁觀。不僅因為美國的地位，同時也因為成員國的商道與生產中心不受威脅，大西洋聯盟已不可再像過去很長時間那樣，只是一個針對俄羅斯的地區聯盟，它已經演變成西方軍事政策的利益代表，具有全球意義，而這個發展趨勢，很久之前已顯露端倪。」

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