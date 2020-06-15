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金與正近日連發重大聲明 專家：與兄權力合作愈發明顯
哈佛大學甘迺迪學院韓國工作小組主任朴約翰（John Park）15日表示，北韓近來的挑釁行為可能是對「外交失敗」感到失望的一種表現。平壤認為，在領導人對領導人層面上的外交是失敗的。
朴約翰向CNBC指出，空飄傳單一直是兩韓之間存在已久的問題，但北韓目前採取行動的背景完全不同，因此必須在一個「更廣大的失望背景下」看待近來的事態發展。由於美國與南韓讓它感到失望，所以北韓正朝著不同方向前進。
對於金與正13日稱「藉由行使最高領導人、黨和國家賦予我的權力，我命令負責對敵工作的部門，果決執行下一步行動」，朴約翰認為，這一訊息對南韓來說非常明確，兩韓協議的所有進展都將從北韓眼中消失。
朴約翰並認為，金與正近來發表很多重大聲明，她的角色基本上反映出她跟哥哥金正恩的夥伴關係，且兩人之間這種權力合作關係愈來愈明顯。
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