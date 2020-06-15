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開先例！南韓大學因新冠肺炎疫情退還部分學費
韓聯社報導，南韓首爾著名私立大學建國大學將以減免下學期學費的形式向校內1.5萬名學生退還本學期學費，具體金額將在本周最終敲定。這將是南韓首個大專院校因新冠肺炎疫情退還學費。
建國大學總學生會4月以高額學費與學生所獲教育資源不匹配為由，要求校方退還學費。校方表示，雖難以返還已繳納學費，但將制定相應補償方案。雙方先後就此舉行8次會議，討論退還學費的方案，最後達成共識。
分析認為，建國大學的這一決定將對南韓其他大專院校產生影響。由南韓全國高校學生會組成的「退還學費運動本部」正準備就「退學費」針對各大專院校和教育部提起訴訟。
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