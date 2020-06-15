德國會遭俄駭客入侵 梅克爾擬制裁

俄國駭客入侵德國國會電腦，讓盡力維持與俄良好關係的梅克爾政府忍無可忍，將聯合歐盟提出制裁！5月初德國聯邦檢察長對29歲的俄國人巴丁發布逮捕令，據信是駭入國會電腦的主謀，也有證據顯示為俄國的情報員。資安專家索桑托認為，德國的逮捕令只是表面，真正想要的是歐盟對俄制裁。

德國擬制裁俄國

根據《德國之聲》報導，德國總理梅克爾以冷靜理性的施政風格聞名，但5月13日被反對黨議員問到2015年德國國會電腦系統遭駭的事件，梅克爾罕見在回應中帶有情緒：「老實說這讓我很痛苦，一方面我每天都在努力改善和俄羅斯的關係，另一面卻有鐵證顯示俄國政府參與其中。」據估計有16GB的資料遭竊取，包括梅克爾國會辦公室的上千封電郵。

梅克爾這番話標誌了德國開始反制俄羅斯的網路攻擊，5月初德國聯邦檢察長法蘭克對29歲的俄國人巴丁發布一項逮捕令，巴丁據信是2015年那場網路攻擊的主謀。在5月底，德國外交部更召見俄國大使涅恰耶夫表達強烈譴責，並擬尋求歐盟制裁相關人士和機構，被制裁者將不得入境歐盟，且資產將被全數凍結。

從7月起，德國將擔任歐盟的輪值主席國，德國外交部也預計提出一系列的制裁行動。

駭客疑似俄情報員

美國的FBI也正在通緝巴丁，巴丁據稱2016年時，曾入侵民主黨和時任總統候選人希拉蕊的電腦竊取文件，暗助川普勝選。獨立調查機構Bellingcat指出，巴丁的住址正好是俄羅斯軍事情報局APT28單位的官方地址，因此和俄國政府脫離不了關係。

《ZDNet》報導，對此，俄國第一副外交部長季托夫11日受訪時表示，在發布逮捕令過後，德國並沒有對俄國提出巴丁涉案的證據。蘇黎世聯邦理工學院的資安專家索桑托認為，德國的逮捕令只是表面，背後是地緣政治衝突的一步棋，德國真正的想要的是歐盟對俄制裁，而不是將巴丁緝捕到案。

【更多精采內容，詳見 】