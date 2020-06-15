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影／土耳其東部淺層地震 規模5.7級1死18傷
土耳其東部賓戈省（Bingol）發生規模5.7地震，震源深度僅5公里，已知造成1人喪生、18人受傷。
土耳其災害與應變管理署（AFAD）指出，賓戈省發生規模5.7地震，震央在卡爾勒奧瓦線（Karliova）。震後1小時內同一地區又發生16次餘震，包括規模4.6和4.7餘震各一次。
根據安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，賓戈省省長艾金吉（Kadir Ekinci）表示當地警察局的兩座觀測塔倒塌，導致一名警衛喪生。他還提到耶迪蘇縣（Yedisu）兩個村落共有大約10棟房屋半毀。
副總統歐克台（Fuat Oktay）於震後4小時左右發表談話，說明這起地震目前已造成18人受傷，這些傷者都沒有生命危險。
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