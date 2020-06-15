為川普慶生 以色列設「川普高地」屯墾區

以色列屯墾部長齊皮‧霍托維利(Tzipi Hotovely)14日宣布，批准在戈蘭高地興建一處新村落，命名為「川普高地」(Trump Heights)，時逢美國總統川普生日；以國總理內唐亞胡形容川普為「以色列妙不可言的朋友」，謳歌川普承認以色列兼併戈蘭高地的意味極濃。

「以色列時報」14日報導，霍托維利在臉書撰文表示，其部門即將展開川普高地的整建行動，預計容納300戶以國人家。

以色列在1967年「六日戰爭」中奪得戈蘭高地，1981年宣布兼併為領土，國際社會大多不承認此舉為合法。

但川普在內唐亞胡2019年3月訪問華府時簽署行政命令，承認以色列兼併該處多山的戰略高原區為以國領土，因此廣獲耶路撒冷頌揚；此外川普還有幾項對以國有利的「德政」。

以色列政府批准該計畫，接下來將撥出約230萬美元的經費建設川普高地新村鎮，推動內唐亞胡去年鑼鼓喧天宣布的該專案。霍托維利14日的宣布恰逢川普生日，兩者間的關聯耐人尋味。

內唐亞胡去年6月於凱拉(Qela)小鎮召開內閣會議，票決是否要把當地改名，表達對川普德政的感激，但凱拉居民不到300人，而其鄰地區布魯欽(Bruchim)住民低於12人。布魯欽便是即將改名為川普高地的地點。

內唐亞胡於14日的內閣會議上表示，以色列將展開實際行動，建設戈蘭高地上的川普高地；以色列對當地的主權，獲川普承認。

自占領以來，以國已於戈蘭高地興建數十村鎮，至2019年估計住當地居民為2萬6000人，伊斯蘭德魯茲 (Druze) 派在那兒有個大型社區。