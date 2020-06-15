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兩韓關係緊張！金與正威脅採軍事行動 文在寅首回應

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文在寅首回應 誓言努力實行與金正恩的協定

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
南韓總統文在寅（右）誓言要持續努力實行與北韓領導人金正恩（左）的協定。美聯社
南韓總統文在寅（右）誓言要持續努力實行與北韓領導人金正恩（左）的協定。美聯社

韓聯社報導，南韓總統文在寅15日呼籲北韓不要停止和平進程，南韓與北韓不應該撤回雙方在高峰會達成的協議，並誓言要持續努力實行與北韓領導人金正恩的協定。

這是北韓因不滿脫北者團體空飄傳單到北韓，近日不斷升高與南韓的敵對關係後，文在寅首度正式回應。

他說：「兩韓應該一起前進的方向很清楚。我們不應該再度停止目前雙方的交流，我們好不容易克服了長期的不往來和戰爭危機。」

文在寅是在已故總統金大中和已故北韓領導人金正日的首次高峰會聯合聲明20周年的場合，對記者說了這番話

金正恩的胞妹金與正13日透過朝中社發表聲明，表示是時候與南韓一刀兩斷了，並威脅下一步就是對南韓動武。

北韓 南韓 文在寅

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