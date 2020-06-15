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土耳其規模5.7地震「震源超近」 至少1死18人傷
土耳其東部賓戈省14日發生規模5.7地震，震源深度僅5公里，已造成1人喪生、18人受傷，至少10棟房屋毀損。主震後發生16次餘震，有的規模達4.7。
安納杜魯新聞社引述賓戈省省長艾金吉表示，當地警察局的兩座觀測塔倒塌，受困瓦礫堆下的一名警衛喪生，另2人受傷；耶迪蘇縣兩個村落共有大約10棟房屋半毀。
副總統歐克台（Fuat Oktay）於震後4小時左右指出，已知這起地震造成18人受傷，都沒有生命危險。
震後拍攝的畫面可以看到，用泥土和石塊建造的房屋倒塌後變成一堆廢土石、道路龜裂，驚恐的居民撐著傘在雨中徘徊空曠區，對眼前的倒塌房舍議論紛紛。鄰近震央的艾斯倫省、穆什省、艾拉齊省、迪亞巴克爾省都有感。坎迪里觀測與地震研究所指出，這起地震持續8到10秒。
AFAD指出，已向當地派送550頂帳篷，並派出救難團隊和救護直升機進入災區。
土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一，規模較小的地震和餘震幾乎每天都會發生數十次。
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