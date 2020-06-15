土耳其規模5.7地震「震源超近」 至少1死18人傷

6月的柬埔寨如往常悶熱，在首都金邊的大街上，37歲的泰國人萬查勒（Wanchalearm Satsaksit）步出公寓，他手上拿著電話，正與親人談話。突然之間，一輛黑色房車截住萬查勒的去路，車上跳出幾個黑衣人，持槍綁走了他，電話那頭聽到的最後聲音，是「我不能呼吸」的求救訊號。

2020-06-15 16:41