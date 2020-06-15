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突尼西亞難民船外海沉沒 至少61人罹難
一艘航向義大利的船隻日前在突尼西亞海域翻覆，目前已尋獲61具屍體，突尼西亞當局已展開調查。
ETtoday引述衛報報導，船上乘客來自撒哈拉以南的非洲地區，從突尼西亞第二大城斯法克斯（Sfax）出發，目的是前往義大利，沒想到卻在突尼西亞的克肯納群島（Kerkennah Islands）附近發生船難，當地漁民發現海面有漂浮物後，便通報警察。
聯合國難民署地中海中部特使科切特指出，突尼西亞實施鎖國政策對抗新冠疫情，導致五成的難民和移民失去工作，只能冒著生命危險橫渡地中海，未來可能有更多人受影響。
據聯合國難民署數據指出，今年1至4月企圖想從突尼西亞到義大利的船隻，比去年增加了150%，而2019年7月約有80左右的人在航行的過程中，發生船難死亡。
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