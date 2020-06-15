歐洲多國15日重開邊境 希臘允許中客入境

隨著新冠肺炎疫情逐步獲得控制，歐洲多國近期宣布，將於15日或16日有條件對歐洲國家開放邊界，包括允許國際航班起降，以擴大人員、貨物往來並提振經濟。此外，希臘將從15日起允許來自中國等29國的遊客入境。

歐洲各國逐步開放邊境，但也留有後手，若疫情因此再起，不排除重新收緊管控措施。經濟高度仰賴旅遊業的希臘，已迫不及待宣布將從15日起對多國重啟空域，包括非歐盟成員國如澳洲、中國與南韓。

此外，德國表示15日將恢復歐洲跨境旅行，但旅行者必須遵守衛生和防護規定，並針對除英國及歐盟和申根區之外的160多個國家和地區，延長旅行警告至8月31日；

斯洛維尼亞15日起也允許500人以內的集會，取消對國際公路和鐵路的限制，以迎接國際旅遊團到來。

奧地利將自16日恢復與歐洲31國人員的自由往來，但繼續保留對西班牙、葡萄牙、瑞典及英國的旅行限制，同時強調對義大利倫巴底大區的旅行警告仍然有效。

波蘭13日對歐盟國家開放邊界，16日恢復國際航班。

瑞士也於15日開始向歐盟成員國、英國、冰島、挪威及列支敦士登開放邊界。西班牙則將在21日對歐盟申根區國家開放邊境，但對葡萄牙要到7月1日才開放。

東京增47例 伊朗單日逾百死

亞洲方面，日本東京14日新增47例確診，是5月5日以來首次單日新增超過40例，也是連續第四天新增20例以；東京都知事小池百合子表示，這代表積極檢查的結果。

伊朗14日則新增超過100例新冠肺炎死亡病例，是兩個月來新高紀錄。另外，又有2472人確診，染病人數來到18萬7427人。