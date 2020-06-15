北韓「藉傳單開戰」 背後目的…向南韓施壓、逼美國談判

南韓脫北者團體經常在邊界空飄反朝傳單，據統計，過去十年至少進行過94次行動，空飄數千萬張傳單和其他心戰物品；北韓領導人金正恩胞妹金與正如今因此威脅要對南韓動武，反應之強烈前所未見。分析家說，傳單一事只是北韓尋釁的藉口，顯然另有所圖。

兩韓領導人2018年簽署「板門店宣言」，同意停止一切敵對行為，努力達成朝鮮半島非核化。但美國和北韓無核化談判陷入僵局之際，北韓似乎有意利用傳單問題，向南韓施壓。

總部設於比利時的非營利獨立機構「國際危機組織」高級顧問金杜妍（音譯）表示，傳單問題是北韓加大賭注、製造危機意圖達成其他目的的藉口。

在美朝談判前，南韓曾預測美國將取消部分制裁以換取北韓關閉核子設施。北韓在2018年5月和美國舉行第一次峰會前一個月，以爆破方式關閉豐溪里核試場，還邀請外國記者見證。

但隨後北韓領導人金正恩和美國總統川普三度會面，美國對北韓的制裁卻完全沒有放鬆，美方堅持北韓必須完全棄核，才會解除制裁。

金杜妍說，北韓認為解除制裁一事遭到南韓欺騙與誤導；傳單問題及美韓軍演仍持續上演，也讓北韓對南韓很不高興。北韓一直期盼南韓抗拒美國壓力，恢復兩韓間觀光行程或開城工業區等經濟合作案，但南韓不敢同意。

此外，北韓日前切斷兩韓聯絡管道，藉此要求南韓制止脫北者團體空飄反北韓傳單，南韓立即對脫北者團體採取撤銷立案等行動，這讓北韓覺得威脅有效，於是故技重施。