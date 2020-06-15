金與正被捧為「黨中央」 分析：皇妹已是接班人

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正13日放話，表示北韓對南韓的下一步將採取軍事行動。對於金與正代表北韓發聲，有分析認為，北韓已將金與正推舉為領導人金正恩的接班人。

以黨中央稱接班人…始於金正日

南韓「朝鮮日報」中文網報導，北韓官媒「勞動新聞」在金與正4日發表對南韓談話後，報導中就不斷出現過去推舉接班人時使用的「黨中央」一詞。分析家認為，金與正已成為金正恩的接班人。

11日頭版的評論文中，稱「要更加緊密地團結在黨中央周圍」。10日，在題為「主體朝鮮的絕對兵器」的報導中，出現了「和偉大的黨中央思想、意志、步伐一致」的句子。7日，題為「我們的國家第一主義」的報導寫到「和黨中央的思想同呼吸共命運」。

1974年2月金正日被內定為接班人後，官媒首次用「黨中央」稱呼接班人；在金正日1980年10月正式成為接班人前，官媒也一直用「黨中央」稱呼他。勞動新聞在金正恩作為接班人登場的2010年9月也說過：「必須團結在黨中央周圍。」

放話採軍事行動…韓戒備、美警告

對於金與正13日放話北韓將採取軍事行動，南韓14日緊急召開國安會議討論應對措施，國防部表示軍隊正保持高度戒備、密切關注北韓軍隊動向；美國國務院發言人則表示，對北韓的行為「相當失望」，稱美、韓間的防禦條約「堅硬如磐石」，警告北韓千萬別輕舉妄動。

北韓以南韓縱容脫北者團體空飄敵對傳單為由，對南韓頻頻放話。南韓統一部10日已有所回應，認為兩個脫北者團體空飄傳單違反「兩韓交流合作法」，除了撤銷設立許可，並將該案送交首爾檢方偵辦。