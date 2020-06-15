法國全面解禁 馬克宏宣示大改革

法國總統馬克宏宣佈全國疫情管制解除！法國總統馬克宏日前接受電視專訪時表示，「法國已戰勝新冠病毒，將從疫情及經濟危機中浴火重生。」自下週起，法國所有餐廳及酒館都能恢復營業，學校也全面恢復正常上課。他也強調，將致力於對抗種族歧視，並投入5000億歐元振興經濟。

根據《歐洲新聞台》報導，法國總統馬克宏表示已戰勝新冠病毒，並宣示將從疫情及經濟危機中浴火重生。

馬克宏15日在總統官邸「愛麗舍宮」接受20分鐘的電視專訪，他說：「包括巴黎大都會區在內，法國全境都已顯示為疫情解除的綠色地區。」他也強調，將對世界各國解除疫情警戒的國家開放邊界，但基於對等關係，會對英國及西班牙等入境者實施14天居家隔離措施。

法國各級學校也將於22日全面開放，馬克宏說：「我們將重獲自由、品味及生活，雖然這不代表疫情已經完全結束，但我們只需把安全距離內化成習慣。」他也表示，將以「著重生態、永續環保及公平貿易」等目標重建法國，並表達對全球化及種族議題的關心，「我們必須從疫情期間的事件及現象汲取教訓。」

據《The Local》報導，日前法國疫情最嚴重的巴黎都會區警示由橘色轉為綠色，疫情減緩的速度比預期還要快，也讓政府加速進入計劃的第3階段「全面開放」。目前法國僅剩海外領地法屬圭亞那維持橘色警戒。

下週起，法國所有餐廳及酒館都能恢復營業，也恢復與歐盟各國的邊境開放。馬克宏補充說，政府已擬定近5000億歐元，用以振興交通運輸及觀光旅遊業。他說：「我們必須團結一心重振經濟，我們不會將銅像及歷史痕跡抹去，但我會盡全力消弭種族歧視及社會不平等的現象。」

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