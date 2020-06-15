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解封後女性慘受害 南非總統矢言改善

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
南非女性受暴情況近日因解封更加嚴重，讓總統拉瑪佛沙發誓要積極改革。（Photo by US Department of State）
南非女性受暴情況近日因解封更加嚴重，讓總統拉瑪佛沙發誓要積極改革。（Photo by US Department of State）

南非解封後多位女性慘遭殺害，政府將加強警察執法！南非在解封後，女性遭暴力對待的犯罪案件急速上升，驚動總統拉瑪佛沙，近日承諾要改善此問題。南非有超過一半的女性被認識的人暴力相待，長久以來被外界認定是對女性不友善的國家，拉瑪佛沙去年曾誓言改革，但碰到疫情停擺。

女性受暴接連發生

根據《英國廣播公司》報導，南非目前確診超過7萬人、1480人死亡，政府從2個月前開始嚴厲的封鎖政策，軍方、警方都在街上巡守，只要到宵禁時間都不能出門，而禁售酒精、香菸類商品，也一度引發民怨，政府近日開始逐步解封，卻導致1周內至少有3名女性遭到殘忍殺害，有死者甚至被倒掛在樹上。

解封導致女性受害率上升，也讓拉瑪佛沙發表沉痛聲明說，南非解封後歷經了非常黑暗與羞恥的1周，我們總認為男女互動是私事而無法干涉，但意外卻不斷發生，我們總是保持沉默，我們也是這個陰險結構的加害者。他強烈譴責這種殘忍的行為是「野蠻、沒有人性。」，並承諾會加強警察執法與正確觀念宣導。

非洲女權延燒

南非的推特圈也開始為其中2位受害者發起連署，呼籲警方、政府要為他們尋求正義。目前這2件謀殺案，1件尚未找到兇手，另外1件的嫌犯拒絕認罪。拉瑪佛沙與警察部長塞勒都認為近期的謀殺，是因為南非的禁酒令解封，導致男性對女性施暴的比率上升，不過南非長久以來的女性受暴率本就居高不下。

《衛報》報導，除了南非，北非的奈及利亞近日也因為女性遭謀殺，而掀起女權的浪潮。不同於南非的是，奈及利亞國內輿論大多批評奈國總統阿布賈不積極作為，保護女性安全。南非從2019年開始逐漸重視女性安全，政府也設立專案透過宣導、法律等手段，試圖改變男性的行為，不過先前受疫情干擾，因此還有很多努力空間。

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