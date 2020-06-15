中美官員夏威夷會面在即 龐培歐再批北京

(德國之聲中文網) 美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 周日 (6月14日) 在出席美國猶太協會的一場視訊會議時表示，中國逐漸成為美國與所有自由國度人民的挑戰。他說：「我們一定要對中國共產黨對我們的生活方式所帶來的威脅保持警覺。」

中美關系自新冠疫情爆發後便越來越緊張。過去幾個月，龐培歐與其他美國官員不斷抨擊中國在疫情初期隱瞞重要資訊。此外，龐培歐過去幾周也公開批評中國政府准備在香港實行的「港版國安法」。

另一方面，中國近期也不斷藉由美國的反種族歧視示威抨擊美國政府的處理方式。龐培歐上周形容中國政府的批評為「可笑的政令宣導」，中國外交部則在回應時稱龐培歐的回答才是真的可笑。

根據美國媒體CNN即Politico報導，龐培歐預計將於本周在夏威夷與中國官員會面，他預計將與中國官員討論數個攸兩國關系的重要議題，不過美國國務院拒絕分享會議相關細節。報導指出，龐培歐預計只會在夏威夷停留24小時，目前仍不清楚與會的中國官員包含哪些人。

美國時間周日晚間，美國國務院也透過推特發布了美國總統川普針對美中關系做出的最新表態，表示美國希望與中國保持一個公開且有建設性的關系，但美國同時也必須堅決捍衛自身利益。川普強調，中國政府持續違反之前向美國與其他國家做出的承諾。

除了龐培歐與中國官員的夏威夷會晤外，美國國務院的軍備控制特別代表比林斯利（Marshall Billingslea) 本月也預計與俄羅斯官員在維也納討論軍備控制。比林斯利在推特上表示，美國有邀請中國與會，但中國表示他們將不會出席該會議。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社等)

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