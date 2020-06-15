歐盟外交政策主管波瑞爾：歐盟不會與美國結盟對抗中國

南華早報報導，歐盟外交政策高級代表波瑞爾（ Josep Borrell）排除歐盟和美國結成對抗中國的跨大西洋聯盟，並且駁斥與北京之間的「體制競爭」，這距離他和美國國務卿龐培歐會談僅數小時。

波瑞爾周日（15日）在官網貼文表示，歐盟不會在美中衝突中選邊站，並補充說歐洲的外交風格側重多邊主義與合作。

他說：「在美中緊張局勢成為全球政治主軸之際，『選邊』的壓力正在增加。我們身為歐洲人必須以『自我風格』來處理這事帶來的所有挑戰。」

波瑞爾也提供至今為止最明確的訊號，歐盟打算淡化將中國當成「體制競爭對手」的講法，那是任期已在去年結束的上屆執委會政策。

他說：「我們和中國的關係無可避免既複雜又多面向。『體制競爭對手』用字法吸引到許多注意力，也許更多的關注是在『對手』而非『體制』身上。但不表示我們進行體制性的競爭。」

波瑞爾在同日呼籲「中歐合作的重大積極議程」。他與歐盟其他27個成員國的外長隔天即將和美國國務卿龐培歐舉行視訊會議，會議預定聚焦中國和「不實訊息」，一周之後，歐盟-中國峰會也將登場，這是歐盟執委會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾上任後的首次峰會，他們將會晤中國總理李克強，討論市場准入等問題。