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全球核武報告：擁核大國無限期地保留核武庫

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一(6月15日)發布報告表示，與2019年初相比，全球核武彈頭總數減少了約465枚，其中包括正在使用、儲存或准備拆除的彈頭。

報告提到，減少的主要原因是俄羅斯和美國持有的退役核武器被拆除。這兩個核武大國共同擁有世界上約90%的核武器。該機構估計，美國擁有5800枚彈頭，而俄羅斯擁有6275枚。

英國法國、中國、印度巴基斯坦以色列和朝鮮是其他被承認擁有核武器的國家。

報告指出，印度和巴基斯坦就其一些導彈試驗發表聲明，但對其核武庫的規模提供的信息很少。此外，朝鮮沒有提供有關其核武器能力的信息，但承認進行了核武器和導彈試驗，而以色列則沒有對其核武庫發表評論。

SIPRI研究員基勒 (Shannon Kile)說:「9個核武國似乎都在無限期地保留他們的核武庫。」

他說，這表明核武繼續被視為是一種威懾力量，也有跡象表明核武在軍事計劃中被賦予了「新的或更重要的 」角色，特別是美國和俄羅斯。

他補充說：這代表著冷戰後核武器逐漸邊緣化趨勢的重大逆轉。他說這樣的發展令人不安。

基勒指出，在人們對中國擴大核武庫和發展陸、海、空核力量的擔憂下，華盛頓有意讓中國參與未來美俄核武裁減談判。他說，中國在公開場合一貫維持「不率先使用核武器」(No first use)的立場。

哪一國有多少核彈頭？

據斯德哥爾摩國際和平研究所估計，英國擁有約215枚核彈頭，法國290枚，中國320枚，印度150枚，巴基斯坦160枚，以色列90枚。據信，朝鮮擁有30至40枚核彈頭，但這些核彈頭未列入斯德哥爾摩國際和平研究所的全球估計中。

斯德哥爾摩國際和平研究所說，約有1800枚核彈頭保持在高度備戰狀態。同時，擁有核武的國家正在對其彈藥庫進行現代化改造或開發新系統，包括導彈和飛機運載系統，以及核武器生產設施。

斯德哥爾摩國際和平研究所的報告是基於公開的資料來源。該智庫表示，核武國家整體缺乏透明度是一個挑戰。

雖然美國、英國和法國願意提供信息，但俄羅斯根據2010年削減核武器的《新裁武條約》這項雙邊條約，僅與美國共享信息。

美俄兩國特使本月底將在維也納舉行會議，討論將於2021年2月到期的這項條約施行狀況。

鄒宗翰/張慈 (德新社等)

本文章由德國之聲授權提供】

核武 俄羅斯 導彈 印度 法國 以色列 巴基斯坦 英國 德國 華盛頓

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