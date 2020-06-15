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沒阻止「氣球傳單」惹禍？ 金與正稱要與韓國一刀兩斷

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）平壤政權重要人物金與正周六（6月13日）發表談話，表示：我覺得，現在到了與韓國一刀兩斷的時刻。我們即將采取下一階段行動。根據朝中社報道，她還說：我行使委員長同志和黨和國家賦予的權限，已指示有關對敵工作部門斷然實施下一階段行動。"

對韓國采取什麼樣的 "下一階段行動 "，平壤並沒有具體說明。不過，位於邊境城市開城的南北共同聯絡辦事處可能遭到破壞，因為金與正說，在不久的將來，韓方將會看到毫無用處的南北共同聯絡辦事處坍塌成一片廢墟的情景。

韓國政府周日（6月14日）就金與正發表的講話深表憂慮。韓聯社報道，韓國國防部表示，國防部認為當前的形勢十分嚴峻。韓軍正在保持高度戒備狀態，並密切關注朝軍動向。

朝鮮領導層近來曾多次譴責韓國沒有阻止活動人士向朝鮮邊境發送大量"反北"氣球傳單。金與正前幾天曾發出威脅，朝鮮方面可以永久關閉南北共同聯絡事務處和開城工業園區，這兩個機構都是南北關系和解的象征。

文木 /雨涵 (德新社，法新社，路透社等)

本文章由德國之聲授權提供】

韓國 金與正 北韓

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