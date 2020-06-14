自誇疫情處理優於美國！普亭：俄正以最小損失走出危機

俄羅斯總統普亭14日說，俄國正以最小損失擺脫新冠病毒危機，比受到政黨政治利益影響的美國處理得更好，因為俄國聯邦與地方各級政府團結一致，不像美國那樣分歧。

普亭在國營電視台第一頻道上說：「我無法想像俄羅斯政府或地方上有人會說，我們不會按照政府或總統說的去做。在我看來，美國的問題在於，政黨利益高於社會的利益，高於人民的利益。」

俄國新冠肺炎確診人數迄今接近52.9萬例，僅次於美國與巴西，死亡人數不到7000人，遠低於其他國家，但數據真實性遭外界質疑。