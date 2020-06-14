尼泊爾擬新地圖 反擊印度領土公路

尼泊爾將爭議領土納入新地圖，引發印度不滿譴責！尼泊爾為反擊印度在爭議領土上開通公路，國會日前決議將爭議領土「卡拉帕尼」納入國家地圖，宣示意味濃厚。總理奧利在法案通過後更表示，尼泊爾有著前所未見的團結力，呼籲印度儘快啟動和平談判，印度則立刻表達譴責。

開通公路起紛爭

根據《半島電視台》報導，尼泊爾國會日前通過決議，將與印度有爭議的領土「卡拉帕尼」納入國家地圖。

尼泊爾眾議院議長薩普柯塔在會場中宣佈，重新標示地圖邊界一事共有258名國會議員投下同意票，超過全體275名的2/3且無反對票，「就此拍板定案，待總統簽署後執行。」會場外則有民眾擠滿首都加德滿都街頭，點蠟燭排出新地圖慶祝國會通過此決議。

此舉象徵尼泊爾將在領土爭議上採強硬立場，印度日前在有領土爭議的「里普列克山口」開通公路，連結與西藏往來的交通路線，引起尼泊爾一陣反彈。印度則在尼泊爾動作後立刻發出聲明譴責，表示尼泊爾擬定新地圖是沒有基於歷史事實及現況的「單方面行為」。

雙方隔空喊話

據《土耳其之聲》報導，尼泊爾總理奧利在法案通過後向媒體表示，尼泊爾有著前所未見的團結力，呼籲印度儘快啟動和平談判。尼泊爾共產黨主席、前總理普拉昌達也說：「我們希望通過外交與政治談判與印度解決紛爭。」

印度司法部長敦巴罕菲則透過媒體隔空喊話說：「印度的談判大門永遠敞開。」自從印度上將納拉萬指控尼泊爾與中國合作抗衡印度後，雙方衝突便一觸即發，尼泊爾邊境警察更在日前向欲穿越邊界的民眾開槍。南亞情勢從此進入日益緊張的中、尼、印三方角力情勢。

【更多精采內容，詳見 】