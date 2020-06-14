波蘭入侵捷克？ 行軍誤會一場

波蘭與捷克爆發戰爭？波蘭政府近日透露，他們的軍隊1個月前曾「不小心」跨越邊界，在捷克國土行軍，當時還駐留好幾天，並驅趕當地靠近部隊駐紮區的捷克人，雖然波蘭政府聲稱此次行動只是誤會一場，不過捷克外交部目前卻表示，尚未收到波蘭軍方的官方澄清文書。

根據《英國廣播公司》報導，在5月初，捷克境內靠近波蘭的地方，工程師丹尼克檢查教堂的石膏是否完整修繕，正準備拿起相機拍攝建築物時，突然有穿著波蘭軍服的一群陌生人出現，部隊中還架設機槍，軍隊中有人警告他不要靠近，要求他離開，讓他非常傻眼。

當地波、捷邊界是一條小溪，丹尼克還聲稱，原本部隊是在波蘭那一頭，後來不知道為何就跨越小河、越境捷克，而且過了1、2個禮拜後他們還是出現在原地，之後在當地警方出面連絡波蘭軍方後，他們才撤離。波蘭國防部受訪時表示，軍方的行為並不是故意的，他們非常抱歉。

美國《國家公廣》報導，捷克外交部發言人史琦諾娃也說，她相信波蘭不會故意入侵捷克，這件事不會影響雙方日後在歐盟或是邊境等議題上的互動。不過她同時也說，波蘭官方尚未有正式的國際官方文件說明該軍事行動，因此敦促波蘭儘速正式道歉。

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