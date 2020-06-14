快訊

新北大雨 五股淹水車輛無法通行

獨／男星憂生活斷炊！妻子一句話霸氣承諾養他

波蘭入侵捷克？ 行軍誤會一場

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
波蘭近日曝光先前曾意外「入侵」捷克，引發各界議論。（Photo on Wikimedia Commons）
波蘭近日曝光先前曾意外「入侵」捷克，引發各界議論。（Photo on Wikimedia Commons）

波蘭捷克爆發戰爭？波蘭政府近日透露，他們的軍隊1個月前曾「不小心」跨越邊界，在捷克國土行軍，當時還駐留好幾天，並驅趕當地靠近部隊駐紮區的捷克人，雖然波蘭政府聲稱此次行動只是誤會一場，不過捷克外交部目前卻表示，尚未收到波蘭軍方的官方澄清文書。

根據《英國廣播公司》報導，在5月初，捷克境內靠近波蘭的地方，工程師丹尼克檢查教堂的石膏是否完整修繕，正準備拿起相機拍攝建築物時，突然有穿著波蘭軍服的一群陌生人出現，部隊中還架設機槍，軍隊中有人警告他不要靠近，要求他離開，讓他非常傻眼。

當地波、捷邊界是一條小溪，丹尼克還聲稱，原本部隊是在波蘭那一頭，後來不知道為何就跨越小河、越境捷克，而且過了1、2個禮拜後他們還是出現在原地，之後在當地警方出面連絡波蘭軍方後，他們才撤離。波蘭國防部受訪時表示，軍方的行為並不是故意的，他們非常抱歉。

美國《國家公廣》報導，捷克外交部發言人史琦諾娃也說，她相信波蘭不會故意入侵捷克，這件事不會影響雙方日後在歐盟或是邊境等議題上的互動。不過她同時也說，波蘭官方尚未有正式的國際官方文件說明該軍事行動，因此敦促波蘭儘速正式道歉。

【更多精采內容，詳見

波蘭 捷克 外交部

延伸閱讀

投資規模歐洲第4 捷克成台廠搶攻歐盟市場堡壘

NBA／20年前為尼克打最後一戰 尤英憾當時未發覺

NBA／找老教頭回鍋救球隊？ 傳尼克將面試伍德森

MLB／若柯拉明年回來搶飯碗 紅襪教頭：我不會生氣

相關新聞

本田汽車日本三重縣廠房驚傳爆炸 已知2人重傷送醫

路透報導，日本汽車大廠本田汽車（HONDA）在三重縣鈴鹿市的廠房於當地時間14日9時15分發生爆炸，已知2名員工燒傷送醫...

年底有望拿到疫苗！阿斯利康與法德義荷簽約 提供4億劑

彭博資訊報導，阿斯利康藥廠（AstraZeneca Plc）與荷蘭、德國、法國、義大利四國達成協議，將於今年底開始，分階...

倫敦右翼群眾抗衡反種族歧視示威 逾百人被捕

英國極右翼抗議群眾今天在倫敦街頭活動，與反種族主義的示威群眾叫陣對立，並與警方發生衝突。警方表示，已逮捕100多人

澳洲親中智庫被指違國家利益 聯邦政府凍結資助

澳洲媒體報導，澳洲親中智庫「中國事務」（China Matters）因為涉及違反澳洲國家利益的遊說活動，澳洲聯邦政府若干...

導彈射程可及歐洲 北約籲盟國正視中國挑戰

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格說，中國的導引飛彈射程可及歐洲，北京也阻止船隻在南海自由航行，呼籲盟國正視中...

尼泊爾擬新地圖 反擊印度領土公路

尼泊爾將爭議領土納入新地圖，引發印度不滿譴責！尼泊爾為反擊印度在爭議領土上開通公路，國會日前決議將爭議領土「卡拉帕尼」納入國家地圖，宣示意味濃厚。總理奧利在法案通過後更表示，尼泊爾有著前所未見的團結力，呼籲印度儘快啟動和平談判，印度則立刻表達譴責。

波蘭入侵捷克？ 行軍誤會一場

波蘭與捷克爆發戰爭？波蘭政府近日透露，他們的軍隊1個月前曾「不小心」跨越邊界，在捷克國土行軍，當時還駐留好幾天，並驅趕當地靠近部隊駐紮區的捷克人，雖然波蘭政府聲稱此次行動只是誤會一場，不過捷克外交部目前卻表示，尚未收到波蘭軍方的官方澄清文書。

伊斯蘭好戰分子奈及利亞開殺戒 逾60死數百傷

奈及利亞東北部波諾州（Borno）居民和民間自衛隊戰士表示，伊斯蘭好戰分子今天在當地發動2場攻擊行動，造成至少20名政府...

不願深陷他國內戰 土、俄協商解衝突

土耳其、俄羅斯不想再打爛仗了！土國外交部近日宣布，將與俄國外交部長、國防部長討論區域和平問題。土國與俄國在敘利亞、利比亞內戰都分別支持不同軍閥，這讓雙方原本看似親密的關係陷入緊張，他們也希望透過會面協調出結果，不要一直耗在他國內戰中。

倫敦巴黎暴動升溫 警方逮捕百餘人

美國暴動，英、法也跟進，共有百多人遭警方逮捕！英國極右翼抗議群眾13日在倫敦街頭活動，與反種族主義的示威群眾叫陣對立，並與警方發生衝突，警方表示已逮捕100多人。法國巴黎13日則有上萬人遊行，部分示威者朝警察丟擲物品而被警方發射催淚彈攻擊，26人遭警方逮捕。

加國警「執法過當」痛毆原住民酋長 杜魯多要求徹查

美國非裔之死，引發輿論要求改革警察執法，風潮也吹進加拿大。加國媒體11日公布警方行車記錄器影像，顯示加拿大皇家騎警執行逮捕時，將一位原住民酋長撲倒在地後痛毆。才剛在加國「非裔命也是命」遊行單膝跪下的總理杜魯多表示，影片「令人震驚」，有必要進行公開、透明與獨立的調查。

倫敦宵禁 反種族主義、極右陣營示威仍爆衝突

英國倫敦13日再爆發反種族主義與極右陣營的示威活動。倫敦市府12日預先將市內多座雕像密封保護，包括已故首相邱吉爾、南非前總統曼德拉和印度「聖雄」甘地的雕像。警方也提前於當地下午5時宵禁，但兩派人馬接觸時仍爆發衝突。

熱門新聞

嫁進英國皇室4天就出問題！梅根被稱為「皇室大輸家」

金與正再嗆南韓：下一步就是軍事行動

又一起！亞特蘭大非裔男遭警方開槍不治 警察局長辭職

亞特蘭大非裔男遭警槍殺引暴動！群眾火燒溫蒂漢堡店

法國男子因「工作太無聊」怒告前東家 居然獲賠134萬

年底有望拿到疫苗！阿斯利康與法德義荷簽約 提供4億劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。