不願深陷他國內戰 土、俄協商解衝突

土耳其、俄羅斯不想再打爛仗了！土國外交部近日宣布，將與俄國外交部長、國防部長討論區域和平問題。土國與俄國在敘利亞、利比亞內戰都分別支持不同軍閥，這讓雙方原本看似親密的關係陷入緊張，他們也希望透過會面協調出結果，不要一直耗在他國內戰中。

利比亞戰況丕變

根據《半島電視台》報導，這場會面是由俄國總統普丁與土國總統艾爾段雙方同意舉辦的，將由雙邊的外交部與國防部進行協商，討論有關利比亞及敘利亞內戰的問題。俄國外長拉夫羅夫與國防部長紹伊古將於13日到土耳其首都安卡拉進行談判。

雙方主要聚焦在利比亞內戰。近日內戰戰局出現重大變化，原本一路高歌凱旋的國民軍哈夫塔開始出現敗象，在首都的黎波底附近的軍事重鎮接連遭政府軍收回，這也讓哈夫塔近日還透過埃及總統塞西向外界放話，要進行停戰談判。原本一路挨打的政府軍當然拒絕，不過雙方近日已開始接受聯合國調停。

列強協商調停內戰

哈夫塔背後有俄國、阿聯酋、埃及等國的支持，而政府軍主要是聯合國與土耳其等西方盟國支援，土耳其甚至還派雇傭兵、無人機等軍事人員、設備進駐利比亞，中國等國也在此進行軍武展現，雖然聯合國曾要求列強不要介入，但整場戰爭早已淪為強國間的代理人戰爭。

根據《TRT World》報導，土、俄雙方也在敘利亞內戰中站在對立面，俄國支持長年統治敘國的阿薩德政府，而土耳其支持當地的反抗軍（不過土耳其反對庫德族的反抗軍），雖然雙方在ISIS勢力仍盛時，有合作打擊ISIS，不過共同敵人消失後就開始反目。

雖然土耳其購買俄國飛彈系統，外交上與美國也不若以往親密，不過雙方都在兩場內戰中衝突、消耗已久，因此希望可以坐下談判偃武休兵。

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