倫敦巴黎暴動升溫 警方逮捕百餘人

美國暴動，英、法也跟進，共有百多人遭警方逮捕！英國極右翼抗議群眾13日在倫敦街頭活動，與反種族主義的示威群眾叫陣對立，並與警方發生衝突，警方表示已逮捕100多人。法國巴黎13日則有上萬人遊行，部分示威者朝警察丟擲物品而被警方發射催淚彈攻擊，26人遭警方逮捕。

群眾暴力衝向員警

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸喪命，點燃全美、乃至全球各大城市的「反種族歧視」、「黑人的命也是命」抗議行動，示威人士紛紛推倒歷史上帶有種族主義色彩、鼓吹奴隸制的名人雕像。但以極右派、足球迷、退伍軍人為主的抗議人士也走上倫敦街頭，他們誓言守護雕像，免於受到反種族歧視抗爭者的破壞。

根據《BBC》報導，倫敦都會區警察局部署大批人力因應街頭抗議活動，而他們本身也遭遇情況，從電視播放的畫面顯示，一些滋事者向警察揮拳，或丟擲瓶子、煙霧彈，也和對立的示威民眾發生扭打。當中有6名警員受到輕傷，都會區警察局說，在晚間8時前已逮捕100多名失序滋事者，以及對警方暴力相向、持攻擊性武器的民眾。

「暴力團體直接衝著警員而來。」一名抗議人士一拳朝鎮暴警察的臉打去。倫敦警方起初試圖阻隔反種族歧視示威人士與守護雕像抗爭人士，不過最終雙方人馬仍在特拉法加廣場及滑鐵盧車站外圍相遇，引爆流血衝突，場面混亂。「街頭不允許有種族主義暴行。」英國首相強森13日表示，任何人攻擊警察都要受到法律嚴懲。

防疫下仍難禁群聚

根據《半島電視台》報導，法國多座城市於週六日舉行反對種族歧視遊行示威活動，在首都巴黎主要集中在共和國廣場等地，有少數示威者向警察丟擲石塊等，警方則發射催淚瓦斯驅散人群。

據巴黎警方統計，共有約1.5萬人參加了在巴黎的遊行示威，警方逮捕了至少26名示威者，其中包括12名右翼分子。

巴黎的街頭行動由2016年在警方拘提過程中離奇喪命的非裔男子特拉奧雷的支持者發起，他的姊姊阿莎向群眾高呼，「我們要求的事情一樣，所有人都應享有公民正義。」

英國極右翼抗議群眾13日在倫敦街頭活動，與反種族主義的示威群眾叫陣對立，並與警方發生衝突。（photo by Wikimedia Commons）

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