金與正被捧為「黨中央」 可能已是接班人

南韓朝鮮日報中文網報導，最近，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」經常出現過去推舉接班人時使用的「黨中央」一詞。在勞動黨第一副部長金與正4日發表對南韓談話之後，「黨中央」一詞就在勞動新聞上連續出現三次。分析家認為，北韓已將金與正推舉為領導人金正恩的接班人。

11日「勞動新聞」頭版的評論文中出現「最高尊嚴是我們人民的生命和精神支柱」的說法，稱「要更加緊密地團結在黨中央周圍」。10日，在題為「主體朝鮮的絕對兵器」的報導中，出現了「和偉大的黨中央思想、意志、步伐一致」的句子。7日，題為「我們的國家第一主義」的報導寫到「和黨中央的思想同呼吸共命運」。

1974年2月金正日被內定為接班人後，北韓官方媒體首次用「黨中央」稱呼接班人。在金正日1980年10月在勞動黨第六次代表大會上正式成為接班人之前，北韓官媒一直用「黨中央」稱呼他。勞動新聞在金正恩作為接班人登場的2010年9月也說過：「必須團結在黨中央周圍。」