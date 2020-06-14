快訊

全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金與正被捧為「黨中央」 可能已是接班人

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
金與正。（美聯社）
金與正。（美聯社）

南韓朝鮮日報中文網報導，最近，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」經常出現過去推舉接班人時使用的「黨中央」一詞。在勞動黨第一副部長金與正4日發表對南韓談話之後，「黨中央」一詞就在勞動新聞上連續出現三次。分析家認為，北韓已將金與正推舉為領導人金正恩的接班人。

11日「勞動新聞」頭版的評論文中出現「最高尊嚴是我們人民的生命和精神支柱」的說法，稱「要更加緊密地團結在黨中央周圍」。10日，在題為「主體朝鮮的絕對兵器」的報導中，出現了「和偉大的黨中央思想、意志、步伐一致」的句子。7日，題為「我們的國家第一主義」的報導寫到「和黨中央的思想同呼吸共命運」。

1974年2月金正日被內定為接班人後，北韓官方媒體首次用「黨中央」稱呼接班人。在金正日1980年10月在勞動黨第六次代表大會上正式成為接班人之前，北韓官媒一直用「黨中央」稱呼他。勞動新聞在金正恩作為接班人登場的2010年9月也說過：「必須團結在黨中央周圍。」

北韓 勞動黨 金與正

延伸閱讀

金與正揚言採取軍事行動 南韓呼籲北韓遵守各項協議

金與正再嗆南韓：下一步就是軍事行動

南北韓切斷（上）：被「北飄汽球」引爆的金與正之怒

南北韓切斷（下）：懲罰脫北支援組織？南北為難的南韓統一部

相關新聞

本田汽車日本三重縣廠房驚傳爆炸 已知2人重傷送醫

路透報導，日本汽車大廠本田汽車（HONDA）在三重縣鈴鹿市的廠房於當地時間14日9時15分發生爆炸，已知2名員工燒傷送醫...

年底有望拿到疫苗！阿斯利康與法德義荷簽約 提供4億劑

彭博資訊報導，阿斯利康藥廠（AstraZeneca Plc）與荷蘭、德國、法國、義大利四國達成協議，將於今年底開始，分階...

倫敦右翼群眾抗衡反種族歧視示威 逾百人被捕

英國極右翼抗議群眾今天在倫敦街頭活動，與反種族主義的示威群眾叫陣對立，並與警方發生衝突。警方表示，已逮捕100多人

澳洲親中智庫被指違國家利益 聯邦政府凍結資助

澳洲媒體報導，澳洲親中智庫「中國事務」（China Matters）因為涉及違反澳洲國家利益的遊說活動，澳洲聯邦政府若干...

日本女性狂被裁 安倍「女力經濟」遭批

日本疫情期間女性大量失業，映照出社會長期的性別不平等問題！日本4月有97萬人遭裁，女性即佔了71萬，讓首相安倍晉三大推的「女力經濟」政策淪為笑柄。上智大學教授三浦麻里說，女性成為政府的「消波石」，和光大學榮譽教授竹信三恵子則指出，政府須設法改善女性仍被視為附屬品的現象。

台灣捐物資 中國跳腳斥責索羅門群島馬萊塔省

索羅門群島馬萊塔省（Malaita）日前接受台灣捐贈防疫物資，引發中國發文譴責，要求當地政府避免與台灣接觸

金與正被捧為「黨中央」 可能已是接班人

南韓朝鮮日報中文網報導，最近，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」經常出現過去推舉接班人時使用的「黨中央」一詞。在勞動黨第一副部...

非裔之死引全球共鳴 原住民難民權益也受關注

從台北到倫敦的全球各地民眾於週末期間走上街頭，除了聲援美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動...

金與正揚言採取軍事行動 南韓呼籲北韓遵守各項協議

韓聯社14日報導，在北韓領導人金正恩的胞妹金與正13日放話，表示北韓對南韓的下一步將採取軍事行動後，南韓青瓦台14日凌晨...

金與正再嗆南韓：下一步就是軍事行動

北韓領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正13日透過朝中社發表聲明表示，「我覺得已經到了與南韓當局一刀...

對兩場衝突立場分歧 土耳其和俄羅斯部長磋商

土耳其和俄羅斯在敘利亞和利比亞內戰中分別支持敵對陣營，兩國近日因為這兩場衝突而緊張情勢升高。俄羅斯外交和國防部長將於14...

龐培歐、楊潔篪 傳赴夏威夷會面

美國新聞網站Politico及香港南華早報報導，美國國務卿龐培歐將赴夏威夷，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公...

熱門新聞

嫁進英國皇室4天就出問題！梅根被稱為「皇室大輸家」

金與正再嗆南韓：下一步就是軍事行動

又一起！亞特蘭大非裔男遭警方開槍不治 警察局長辭職

法國男子因「工作太無聊」怒告前東家 居然獲賠134萬

亞特蘭大非裔男遭警槍殺引暴動！群眾火燒溫蒂漢堡店

年底有望拿到疫苗！阿斯利康與法德義荷簽約 提供4億劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。