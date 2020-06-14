日本女性狂被裁 安倍「女力經濟」遭批

日本疫情期間女性大量失業，映照出社會長期的性別不平等問題！日本4月有97萬人遭裁，女性即佔了71萬，讓首相安倍晉三大推的「女力經濟」政策淪為笑柄。上智大學教授三浦麻里說，女性成為政府的「消波石」，和光大學榮譽教授竹信三恵子則指出，政府須設法改善女性仍被視為附屬品的現象。

女性兼職多

根據《今日日本》報導，日本首相安倍晉三大推的「女力經濟」因政策內容不完善，導致疫情期間女性失業率急速攀升。

安倍晉三上任後大推這項以女性勞工為主軸的政策，使女性參與就業市場的人口來到70%的歷史新高。但政策盲點是，日本女性在職場上並未享有如男性一般的勞工保障，而且有超過一半的人是從事兼職或打工性質的工作。4月份，一波裁員97萬人的失業潮中，女性即佔了71萬人，更看出社會結構性不平等的情況。

上智大學政治學教授三浦麻里指出，日本女性成為失業潮中的「消波石」，承受第一波的經濟衝擊，「因為日本只有1/5的男性是非正規員工，女性比例則高上許多。」

女性工作受歧視

「女性需要正職工作！」據《日本時報》報導， 51歲的美由季表示，「因得知將被解雇而趕快辭職找另一份工作，但沒過多久，另一間公司也倒閉了。」類似處境的還有32歲的單親媽媽亞佐美等人。

「單親媽媽在疫情中受到的衝擊最嚴重，政府應該設法改善女性大多從事兼職工作的情況。」單親媽媽論壇主席赤石知惠子表示。和光大學榮譽教授竹信三恵子則指出，日本社會依然將女性視為工作場合的附屬品，政府立法應更周延，她說：「大家普遍認為，男性會是女性失去工作時的安全網。」

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