加國警「執法過當」痛毆原住民酋長 杜魯多要求徹查

BREAKING NEWS: Dash-cam footage obtained by CTV News shows Athabasca Chipewyan First Nation Chief Allan Adam getting tackled by Wood Buffalo RCMP officers, then punched in the head and put in a choke-hold. #cdnpoli #RCMP pic.twitter.com/NKJeapPzDN — Rosa Hwang (@journorosa) June 12, 2020

來源：推特

美國非裔之死，引發輿論要求改革警察執法，風潮也吹進加拿大。加國媒體11日公布警方行車記錄器影像，顯示加拿大皇家騎警執行逮捕時，將一位原住民酋長撲倒在地後痛毆。才剛在加國「非裔命也是命」遊行單膝跪下的總理杜魯多表示，影片「令人震驚」，有必要進行公開、透明與獨立的調查。

路透及紐時報導，3月10日凌晨，阿薩巴斯卡齊維揚第一民族的酋長亞當（Allan Adam）正跟家人離開亞伯達省麥克默里堡一處賭場。此時，一位皇家騎警員警上前，指他的皮卡車牌已經過期。

從12分鐘的影片可看到，亞當來回於皮卡與警車，並口吐髒話抱怨屢遭皇家騎警騷擾，接著跟員警進行激烈交談和小型肢體衝突亞當的妻子也一度被捲入，差點被反銬逮捕。

隨著增援抵達，員警終於準備逮捕亞當，這時又一名員警突然全速衝過來，用力環住亞當的頸部、將人壓制在地並毆打頭部，還吼著「不准反抗！」，最後兩名員警將流血的亞當押走。

亞當事後公開自己臉龐濺血、掉了四顆牙的照片，表示：「因為我們是少數民族，沒有人為我們講話，每當我們族人做錯事，獲報前來處理的皇家騎警總是過度使用武力」加拿大皇家騎警警監盧基（Brenda Lucki）12日則發布聲明，承認加拿大皇家騎警有「系統性種族歧視」，「綜觀過去與現在，我們總是沒有公平對待種族與原住民。」

加拿大日前也發生一名26歲女原住民摩爾（Chantel Moore）在家中遭警察擊斃的事件。據悉，該家族過去50年內另有2名成員都死在警察手中。