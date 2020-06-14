倫敦宵禁 反種族主義、極右陣營示威仍爆衝突

英國倫敦13日再爆發反種族主義與極右陣營的示威活動。倫敦市府12日預先將市內多座雕像密封保護，包括已故首相邱吉爾、南非前總統曼德拉和印度「聖雄」甘地的雕像。警方也提前於當地下午5時宵禁，但兩派人馬接觸時仍爆發衝突。

綜合英媒報導，倫敦警方事先聲明，表示倫敦因疫情尚未完全解封，呼籲示威者別到倫敦，堅持示威的人則須遵守擬定遊行路線和集會場所，並於下午5時前解散。

「非裔命也是命」主辦單位為免與極右團體和自稱保衛雕像、紀念碑的愛國人士起衝突，提前於12日示威，並呼籲支持者13日不要參加任何反種族主義集會。但仍有上千人遊行到國會。

極右政黨「英國優先」等右翼團體則在國會廣場和白廳部分地方集會，誓言要保護邱吉爾雕像。警方在白廳預設屏障分隔兩派人馬，但雙方約100人仍在特拉法加廣場相遇，爆發衝突並互丟水瓶、罐頭和放煙火。

市府封雕像 邱吉爾外孫抗議

此外，市府事前密封保護國會廣場上的雕像，卻惹起爭議。印度裔內政大臣巴特爾（Priti Patel）質疑市方做法等同「囚禁」邱吉爾，要求「解放」雕像。邱吉爾外孫、國會議員索姆斯（Nicholas Soames）也說此舉是國家恥辱。

不過，市長卡恩（Sadiq Khan）堅持決定，表示收到情報指出極右團體會乘機針對非裔和亞裔名人雕像，並與參加「非裔命也是命」示威人士爆發衝突。

巴黎逾1.5萬人上街 與警衝突

法國多個城市13日舉行反對種族歧視遊行示威活動，抗議在法國和美國發生的針對非洲裔群體的種族歧視行為。在首都巴黎，遊行示威主要集中在共和國廣場等地，約1.5萬人走上街頭，最終演變成警民衝突，警方逮捕至少26名示威者。馬賽、里昂、斯特拉斯堡、蒙彼利埃等地當天也舉行各種形式的示威活動。