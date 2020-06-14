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日本民間火箭升空異常 挑戰2度上太空再鎩羽

中央社 / 綜合外電報導

日本民間企業獨立打造的小型火箭今天發射後出現機體異常，讓業者不得不放棄升空，挑戰2度上太空的目標再度鎩羽而歸。

日本放送協會（NHK）報導，位於北海道大樹町的新創企業日本星際科技公司（InterstellarTechnologies）所開發的小型火箭MOMO5號，今天上午發射後因為發動機零件損壞中斷升空，火箭未能如願進入太空。

今天清晨5時15分在大樹町發射場升空的，是新開發的MOMO5號火箭。星際科技表示，MOMO5號升空36秒後發生發動機噴嘴部分損壞，之後火箭飛行失去穩定，所以在發射1分10秒後緊急停止發動機中斷升空，最後MOMO5號墜落在距發射場約4公里外海。

MOMO5號今天升空高度僅達11.5公里，無法到達距離地表100公里高的太空。MOMO5號原訂一月就該發射，但因為通訊系統出現狀況所以延期發射。

星際科技公司社長稻川貴大說，雖然結果令人遺憾，他們會查明零件出了什麼問題，並採取相應對策；公司仍會繼續製造下次要發射的火箭，未來將持續讓火箭升空。

星際科技2017年7月首度發射MOMO火箭，結果可能因機體強度不足，升空10公里後就毀損；2018年4月要發射MOMO2號前又遇到一些問題，延到6月發射，結果以墜毀收場。

MOMO3號2019年5月在進入令和年代第4天發射成功，到達距離地表100公里的預定目標高度，順利進入太空達成創舉；星際科技趁勝追擊，同年7月發射MOMO4號，原想延續MOMO3號創舉2度上太空，但因電腦偵測到異常自動停止發動機，之後墜落到太平洋。

日本過去都由隸屬政府文部科學省的國立研究開發法人宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導太空火箭開發，民間企業獨立成功發射火箭，打開了太空火箭開發的另一扇門，可說別具意義。

相較過去火箭開發都使用價格較昂貴的特殊訂製零件，星際科技走出一條「破壞價格」的火箭開發道路。

星際科技用網購方式買金屬材料等零件，還在類似特力屋這種店家內買到防止燃料蒸發的隔熱材料；就連火箭推進器的零件也是在自家工廠加工金屬材料製成，打造出低成本的火箭。

星際科技2018年表示，通常一枚火箭製造費用約數千萬日圓。

火箭 太空 日本

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