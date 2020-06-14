金與正再嗆南韓：下一步就是軍事行動

北韓領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正13日透過朝中社發表聲明表示，「我覺得已經到了與南韓當局一刀兩斷的時刻，我們很快就會採取下一步行動」，並表示對南韓的下一步就是軍事行動。

金與正說，發表譴責南韓行為的聲明，可能被錯誤解讀或不予理會，不如採取一連串的報復行動。她說：「垃圾就要丟到垃圾筒，藉由行使最高領導人、黨、國家賦予我的權力，我命令負責對敵工作的軍事部門，果決地執行下一個行動。」

金與正是在南北韓首次高峰會的20周年發表這番訣絕談話。2000年6月13日，當時的南韓總統金大中與北韓領導人金正日舉行高峰會，金大中並因此獲得諾貝爾和平獎。

北韓不滿南韓縱容脫北者團體在邊境用氣球朝北韓散發批評金正恩的傳單，金與正4日威脅要關閉兩韓聯絡辦公室和廢除旨在降低緊張關係的兩韓軍事協議。北韓自9日中午起完全切斷與南韓的聯絡管道，並且把南韓視為「敵人」。

金與正13日放話，「對敵人行動的下一步權力，將交給朝鮮人民軍總參謀部」，朝軍將決定並執行下個行動，「以平息朝鮮民眾的憤怒」。