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龐培歐、楊潔篪 傳赴夏威夷會面

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／綜合報導
楊潔篪（左）與龐培歐（右）曾在白宮舉行聯合記者會。（路透）
楊潔篪（左）與龐培歐（右）曾在白宮舉行聯合記者會。（路透）

美國新聞網站Politico及香港南華早報報導，美國國務卿龐培歐將赴夏威夷，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行會談。預料雙方將就貿易協議、港版國安法等議題談判，有助緩解緊繃關係。

Politico十二日引述匿名消息人士說法，龐培歐正低調計畫此趟夏威夷會談，日期及詳細內容尚未定案。南華早報跟進報導，指陸方代表是楊潔篪。

美國國務院和華府的中國大使館皆未立即對此作出評論。

美陸官員最近一次會面，是大陸國務院副總理劉鶴今年一月十五日造訪華府，和川普簽訂第一階段貿易協議。川普和大陸國家主席習近平曾在二月七日及三月廿七日通電話。

大陸一月爆發新冠肺炎疫情，傳播至全球各地，成為眾矢之的。目前全球確診累計逾七百六十七萬人，死亡超過四十二萬六千人。

川普及龐培歐皆怒批大陸隱匿疫情，質疑病毒源自陸方實驗室，北京當局回嗆美方以批評大陸轉移焦點，掩飾美國政府處理無方，導致疫情慘重。

除了疫情，大陸全國人大於上月廿八日通過港版國安法，引起全球撻伐北京剝奪香港民主自治，龐培歐認定香港已不再自治，川普翌日宣布取消香港特殊待遇。

美國非裔男子佛洛依德被白人警察壓頸死亡案，引發全美示威，也變成美陸言詞交鋒議題。大陸批美國缺乏人權，龐培歐怒回擊此種政治化操作下流可笑。

近日龐培歐批判大陸的頻率及火力皆有升高態勢，六四天安門事件前夕高調接見王丹等民運人士，九日發表聲明，稱美國願與盟友共同對抗中國大陸霸凌，各國應避免經濟過度依賴大陸。 十日龐培歐公布宗教自由報告，點名中國大陸在內等國家打壓宗教。

淡江大學戰略所副教授李大中表示，目前兩人會晤一事，尚未被任何一方證實，龐培歐與楊潔篪曾在三月、四月間通過電話，討論防疫、疫情透明化、美中合作等問題，如果港媒報導為真，也許可視為雙方希望緩解對立氛圍的起點，但是能否改善兩國間在實質議題上的矛盾，仍不容易，還有待進一步觀察。

龐培歐 港版國安法 疫情

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