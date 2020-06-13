反種族主義示威者嗆拆除邱吉爾雕像 英國密封護「首相」

受美國近日示威影響，全球反種族主義聲浪激盪，浪潮席捲英國、紐西蘭，凡涉及英國殖民歷史與奴隸交易的紀念物，都成為毀壞目標。英相強生12日批評示威者打算移走戰時首相邱吉爾雕像的行為「荒謬可恥」；紐西蘭第四大城漢密頓，則移除一座殖民時代英國軍事指揮官的雕像。

強生推文說，即使「今日的我們」不能接受當時首相的觀點，他始終是從「法西斯與種族主義暴政」中拯救英國的英雄。他認為，雕像讓世人認識過去、包括錯誤，拆就是對歷史撒謊，「不應試圖修改或審查過去」。

上周在英國的示威行動中，英國國會外的邱吉爾雕像就被破壞。本周末另一波示威與集會蓄勢待發，警方已使用木板封嚴倫敦市區矗立的雕像。

紐撤殖民軍官銅像

另一方面，在紐西蘭漢密頓的毛利原住民要求、及反種族歧視抗議民眾揚言推倒雕像的威脅下，海軍上校漢密頓銅像12日被從市鎮廣場吊起，現場一小群圍觀民眾隨之歡呼。

漢密頓市議會表示，這些紀念物被視為文化不和諧及壓迫的象徵。

英國19世紀向外拓展殖民地時期，海軍指揮官漢密頓奉命到紐西蘭對抗捍衛土地的毛利原住民。市議會表示，在地方部落懷卡托－泰努伊正式提出要求後，當局應要求移除雕像。

另據懷卡托時報報導，反種族歧視活動人士將漢密頓稱作殺人犯，「他明明是個領導戰鬥的怪物，我們怎能接受他被當作英雄？」