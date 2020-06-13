經濟惡化惹民怨 敘利亞撤換總理、黎巴嫩示威

敘利亞經濟危機加劇，連原本支持總統阿塞德政權的南部都罕見地爆發抗議，示威人士高喊「人民要阿塞德政權下台」。在位4年的總理哈米斯已遭到撤換。另外，黎巴嫩政府長年腐敗、浪費公帑等問題，在去年爆發了嚴重的經濟危機，至今還沒改善，11日從北部城市的黎波里到南部城市賽達，以及首都貝魯特等地，都有大批民眾上街抗議。

深陷經濟危機的敘利亞，貨幣幣值於最近幾天貶到歷史新低，飽受戰禍多年的百姓痛苦無以復加。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，敘利亞經濟困境於過去數週來持續惡化，就連巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權掌控地區都罕見地爆發反政府示威抗議。

敘利亞鎊兌美元匯率於4日貶破2000敘利亞鎊兌1美元的心理關卡後，便像自由落體一般迅速地於8日貶到3000敘利亞鎊兌1美元的歷史新低價位。在反阿塞德獨裁示威浪潮爆發前，2011年3月的匯率約為1美元兌47敘利亞鎊。

貨幣崩盤導致物價飆漲，民眾無法負擔糧食和基本物資。阿塞德將百姓所受的苦歸咎於西方制裁。一般認為，對敘利亞政權和協助敘利亞政府的外國人加強制裁的美國「凱撒敘利亞平民保護法案」（Caesar Syria Civil Protection Act，又稱「凱撒法案」）於下週生效後，阿塞德政府將會更難過。

為平息民怨，阿塞德於11日撤換哈米斯（Imad Khamis），由水資源部長阿爾努斯（Hussein Arnous）繼任。

67歲的阿爾努斯出身西北部伊德利布省（Idlib），歷任包括東部代爾祖爾省（Deir ez-Zor）省長在內的多個政府職務。

受美國和歐洲擴大制裁，以及黎巴嫩財政危機影響，敘利亞鎊光是去年就貶值逾80%，導致民怨四起。以德魯士人（Druze）為主的南部斯威達省（Sweida）居民本週走上街頭，對日子越來越難過發出怒吼。

當地甚至在敘利亞內戰開始之際都不曾出現反阿塞德示威，抗議人士現在居然訴求將他推翻，高喊「人民要阿塞德政權下台」，訴求與2011年遭到血腥鎮壓的支持民主示威浪潮如出一轍。當年的抗爭引爆了已經進入第10年的敘利亞內戰。

獨立新聞媒體「中東之眼」（ Middle East Eye）報導，跟其他地區相比，斯威達省相對不受殘酷內戰衝擊，當地居民對這場衝突的立場大體上維持中立。不過情勢似正改變中。

化名塞德（Safaa al-Sayyid）的當地居民說：「現在，我們需要一場對抗敘利亞反對勢力和敘利亞政府腐敗的新革命。」

她表示，許多人以革命之名消費人民所受的苦，「他們先摧毀國家之後，再去跟（阿塞德）政權和解」。塞德說：「過去幾年來，平民一直是最大輸家。夠了，我們想要有尊嚴的生活，這是我們的權利。」

此外，黎巴嫩貨幣黎巴嫩鎊近日急跌，11日兌美元更跌至新低，幣值大跌70%。示威者當天走上街頭，抗議政府無力挽經濟，首都貝魯特街頭有輪胎等雜物被焚。總統奧恩12日表示中央銀行15日起會向市場注資以支撐貨幣。黎巴嫩陷入數十年來最嚴重的經濟動盪，正與國際貨幣基金組織（IMF）商討尋求數十億美元援助度過難關。