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影／加州傳種族歧視 亞裔女挨罵「滾回亞洲國家去」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國南加州海岸城市托倫斯10日發生菲律賓裔女子遭一位老太太用帶有髒字的言詞辱罵與威脅，還要她「滾回妳隨便哪個亞洲國家去！」當地警方已認出老太太的身分，還指是她一共涉及三起類似案件。畫面翻攝：Twitter/rmtennell
美國南加州海岸城市托倫斯10日發生菲律賓裔女子遭一位老太太用帶有髒字的言詞辱罵與威脅，還要她「滾回妳隨便哪個亞洲國家去！」當地警方已認出老太太的身分，還指是她一共涉及三起類似案件。畫面翻攝：Twitter/rmtennell

美國各地群眾連日示威反對種族歧視，南加州海岸城市托倫斯（Torrance, CA）10日卻發生菲律賓裔女子遭老太太用一連串帶有髒字的言詞辱罵與威脅，還說這裡不是她的家，要她「滾回妳隨便哪個亞洲國家去」！

這起事件發生在當地的威爾森公園（Wilson Park），當事人自稱「雪麗」（Sherry），但不願進一步揭露身分，以免再遭騷擾。從影片可看到，雪麗正用一段階梯健身，遭到自認去路被擋住的老太太辱罵，「這地方不再讓人運動了！懂嗎？」，「妳下次再跟我這樣講話，妳就會被我家人踹屁股！他們會（消音）妳！」

這位老太太接著指責雪麗占住階梯，說她想運動可以去健身房，又飆罵「（消音）滾出這個世界！（消音）滾出這州！滾回妳隨便哪個（消音）亞洲國家去！」

雪麗當場反譏她是種族歧視者，但老太太繼續罵道，「這不是妳的地方！不是妳的家！」，還說她真希望雪麗把影片上傳臉書，這樣「每個（消音）人就會把妳打到滿頭包轟出去！」

雪麗告訴CNN，她曾在社群媒體看過類似的種族歧視言論影片，但從來沒想過自己也會遇上。她指出，「我曾想，如果妳只顧好妳自己的事情，什麼事情都不會發生…我現在覺得這裡不安全了，我把這裡當成家，因為這裡總讓我想起我出生成長的夏威夷，但我現在甚至不想出門了。」

托倫斯居民有36.6%是亞裔，也是市內第二大族裔，警局局長柏格（Eve Berg）12日表示，影片中的老太太是56歲的長灘（Long Beach）居民賀南德茲（Lena Hernandez），10日當天還曾同樣辱罵另一位帶小孩到威爾森公園的亞裔男子，另外也涉及2019年10月一起女子在商場遭到言詞攻擊事件，三起案件都已移交給檢方決定是否起訴。

種族歧視 亞裔 健身

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