川金會2周年談判停滯 北韓外相「有何必要繼續握著手」

新加坡「川金會」12日屆滿兩周年，這場峰會是美國與北韓現任領導人首次會談，美國總統川普和北韓國務委員會委員長金正恩的握手畫面寫下歷史新頁。但會談徒具形式，美朝關係及北韓棄核遲無進展，焦急的平壤當局怒批美國言行不一，「有何必要繼續握著在新加坡握的手」，並揚言打造包括核武在內的武力因應美國威脅。

北韓官媒朝中社12日報導，北韓外相李善權針對川金會兩周年發表談話，稱兩年前朝方對改善朝美關係的希望，如今已變成絕望，「朝鮮半島和平繁榮已不容樂觀，徹底消失在悲觀噩夢中」，今後北韓不會在毫無代價的情況下，對美國執政者提供用於宣傳政績的禮物。

李善權說，朝美兩國永遠結束敵視，開創和平合作時代的願望依然不變，但局勢每況愈下。即使朝方最高領袖和美國總統維持著良好關係，也不見兩國關係得到任何改善，朝方對於是否還要繼續堅持握手言和心存疑慮。

他細數北韓在川金會後釋出的善意，包括拆除豐溪里核試場設施，送還韓戰美軍遺骸，釋放拘留美國人，停止核試驗和發射洲際彈道飛彈等。但是美國卻只在口頭上說要改善關係，實則在朝鮮半島周邊部署轟炸機和航艦，使半島淪為核戰爭幽靈徘徊的熱點地區，且繼續實施孤立北韓的政策，這些都證明美國今後仍將對北韓造成長期威脅。

李善權表示，北韓的戰略目標是打造一支更強的武力，以應付美國的長期威脅。他提及，金正恩上月主持中央軍事委員會會議時已下達相關指示，宣布進一步增強核子能力及鼓勵高層武器研發人員的新政策。

川普和金正恩於2018年6月12日在新加坡舉行歷史性峰會，雙方承諾實現朝鮮半島永久和平，北韓將停止核試及洲際飛彈試射。2019年2月底，川金於越南河內舉行第二次峰會，但雙方對於解除北韓制裁及北韓永久棄核兩大核心議題無共識，峰會破局。

去年五月北韓打破18個月的節制，迄今已進行18次武器試射，去年12月更展開飛彈發動機的地面測試，展現核嚇阻能力。