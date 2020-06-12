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登中業島收「歡迎來到中國」短訊 菲外交部長怒嗆電訊商

香港01 / 記者彭琤琳／報導
菲律賓國防部長洛倫扎納（左）主持海灘堤岸啟用儀式。圖擷自twitter
菲律賓國防部長洛倫扎納（左）主持海灘堤岸啟用儀式。圖擷自twitter

中國、菲律賓和越南均聲稱對南海中業島擁有主權，但該島目前受菲律賓支配，而6月9日是中菲建交45周年紀念日，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）當日率領軍事將領、記者一同登上中業島，主持海灘堤岸啟用儀式。

不過當一行人登島後卻發生了「尷尬」一幕，據《菲律賓每日問詢者報》報導，登島人員的手機上收到了中國電訊商發送的短信「歡迎來到中國」，以及越南電訊商發來的「歡迎來到越南」，卻沒有收到「歡迎來到菲律賓」。事件曝光後在菲律賓國內引起熱議，外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）其後在Twitter爆粗痛罵菲律賓電訊商「PLDT」。

另據《CNN Philippines》報導，菲律賓電訊營運商Smart發言人針對此事件解釋，上述現象屬正常情況，因中業島附近確實有中國和越南電訊商的基站，而手機訊號在海面上可傳播很遠，剛好這些營運商均是Smart的漫遊合作夥伴。這名發言人稱，Smart在中業島附近的手機信號基站已癱瘓數個月，維修人員未得到軍方許可難以進入，在正常情況下，維修人員不能就地維修，而是通過軍艦、飛機或船將設備帶回，維修完成才再重新安裝。

針對中菲關係，外交部發言人華春瑩周二（9日）表示，建交45年來，中菲關係發展穩步向前。中方願同菲方一道，以建交45周年為新的起點，落實好兩國領導人重要共識，進一步增進政治互信，深化全面合作，為兩國人民福祉和地區穩定繁榮貢獻更多正能量。

延伸閱讀：

中菲建交45周年互致賀電　菲防長同日赴南海主持海灘堤岸啟用式

菲律賓外交部長發Tweet：香港事務不容第三方插手

文章授權轉載自《香港01》

菲律賓 外交部 CNN

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