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嚴禁投放反北韓傳單！韓京畿道將在兩韓邊界劃設危險區

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
南韓京畿道政府12日決定嚴打投放反北韓傳單者，圖為今年3月26日一名脫北者在坡州準備用氣球空飄反北韓傳單畫面。
南韓京畿道政府12日決定嚴打投放反北韓傳單者，圖為今年3月26日一名脫北者在坡州準備用氣球空飄反北韓傳單畫面。

韓聯社報導，為了杜絕空飄反北韓傳單現象，南韓京畿道12日決定在北部靠近北韓邊境處劃設危險區，將制止載傳單車輛通行及空飄氣球充氣，出動特別司法警察開展整治、偵查、檢舉活動。

京畿道分管和平事務的副知事李在康12日在記者會上表示，向北韓投送傳單不單只是發表言論，而是誘發軍事衝突助長危機的高度危險行為，京畿道政府將動用一切行政力量保護道民的生命安全。

今後擅闖金浦市、高陽市、坡州市、漣川郡邊境危險區者，將當成現行犯逮捕並立案。未經申報投送的反北韓傳單也將被視為違法廣告品或垃圾。

此外，東豆川市、楊州市、抱川市也將跟京畿道政府聯合執法回收傳單，針對違規者處以罰款以及索賠。

北韓 警察 單車

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